Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Suprema Corte discute hoy un proyecto que confirma que las maquiladoras tienen que pagar doble IVA por insumos importados a México.

A pesar del doble pago del IVA, fuentes financieras del sector fiscal ven que la propuesta planteada reduciría el impacto financiero para las empresas.

Desde el sexenio pasado, el SAT busca cobrar a maquiladoras al menos 44 mil millones de pesos por IVA no retenido de 2019 a 2023.

Adicionalmente, el gigante coreano Samsung enfrenta una deuda de 6 mil 371 millones de pesos por el mismo concepto, pero que fue fincada por operaciones del periodo 2015 y 2016.

Sólo se requieren cinco de nueve votos para aprobar la jurisprudencia, que aplicaría a todos los juicios que aún no tienen sentencia definitiva.

La Corte no se pronunciará sobre la Constitucionalidad de las reglas del SAT publicadas en misceláneas fiscales, que han provocado la disputa, sino solo sobre la forma en que deben aplicarse.

La nueva responsabilidad de la corte: Cómo pagar

«Este Tribunal tiene la responsabilidad de buscar un adecuado equilibrio entre la obligación contributiva de los sujetos obligados y la facultad de las autoridades hacendarias de realizar un cobro justo, proporcional y equitativo», Yasmín Esquivel, Ministra.

Trece meses después de que retiró un proyecto que confirmaba el criterio del SAT, la Ministra Yasmín Esquivel planteó una nueva propuesta que reitera que debe haber dos pagos.

El primero es cuando la maquiladora retira el insumo de la aduana, pues tiene que pagar al SAT el IVA por la importación; y el segundo, es el IVA que debe retener la maquiladora por la compra del insumo a una empresa no establecida en México, operación distinta a la importación.

Sin embargo, la Ministra propone que los créditos fiscales no se cobren de un solo golpe, sino que las empresas los vayan amortizando en mensualidades, y acreditando cada pago mensual contra la deuda que el SAT fincó para el mes siguiente, de tal manera que solo vayan liquidando los diferenciales.

Fuentes del sector fiscal confirmaron que la intención es suavizar el impacto para las empresas, tanto por los créditos fiscales ya fincados y en litigio, como para su operación futura.

«Una vez hecho el pago mensual correspondiente por parte del contribuyente residente en México, éste podrá aplicar ese monto en el mes siguiente contra la cantidad que corresponda a la retención no efectuada en este subsecuente mes, y así sucesivamente», indica el proyecto.

El mecanismo de pago no aparecía en la propuesta de octubre de 2025, y según las fuentes, reflejaría el resultado de negociaciones con el sector maquilador.

Los dos órganos que han analizado el tema -la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Pleno Administrativo de la Región Centro Norte- sostienen que las maquiladoras solo deben pagar el IVA por la importación.