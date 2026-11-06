La delegación de Aguascalientes de la disciplina de Artes Marciales Mixtas, modalidad de combate, partió rumbo al estado de Veracruz para participar en los Juegos Nacionales Populares 2026.
Del 6 al 8 de noviembre, los atletas representarán a Aguascalientes en esta importante competencia nacional, poniendo en alto el nombre de nuestro estado y demostrando el trabajo, preparación y disciplina que hay detrás de cada participación.
Los atletas partieron desde las instalaciones del IDEA, en donde recibieron la suerte y el apoyo para poder participar en esta justa nacional.
La delegación de Aguascalientes de la disciplina de Artes Marciales Mixtas, modalidad de combate, partió rumbo al estado de Veracruz para participar en los Juegos Nacionales Populares 2026.