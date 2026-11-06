La delegación de Aguascalientes de la disciplina de Artes Marciales Mixtas, modalidad de combate, partió rumbo al estado de Veracruz para participar en los Juegos Nacionales Populares 2026.

Del 6 al 8 de noviembre, los atletas representarán a Aguascalientes en esta importante competencia nacional, poniendo en alto el nombre de nuestro estado y demostrando el trabajo, preparación y disciplina que hay detrás de cada participación.

Los atletas partieron desde las instalaciones del IDEA, en donde recibieron la suerte y el apoyo para poder participar en esta justa nacional.