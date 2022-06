Cada cierto tiempo aparece en la administración pública el propósito de concentrar en un solo espacio todos los trámites que debe realizar el sector productivo, con la finalidad de abreviar tiempo y evitar preocupaciones, porque en las condiciones tradicionales causa un enorme daño debido a que la entrega de los permisos correspondientes para el inicio de una obra o la apertura de un negocio tarda semanas y hasta meses, ya que al ser varias las autorizaciones se requiere acudir de un lugar a otro.

En aras de acabar con este periplo a que se somete a los interesados, el Gobierno del Estado y la delegación del Infonavit firmaron un convenio de colaboración para crear la “ventanilla única”, en la que se puedan hacer todos los trámites que se deben cumplir para llevar a cabo los programas habitaciones que han previsto las empresas constructoras.

Ha sido una exigencia de larga data no sólo de la rama constructora sino de los empresarios de distintos giros, que deben enfrentar a una burocracia que no le interesa poner piedras en el camino al que pretende invertir su capital y generar empleo. La clásica respuesta es que “el jefe no ha firmado sus documentos” y cuando se le recuerda al interlocutor que son varias las vueltas que ha dado se reitera que “el jefe es una persona muy ocupada”, por lo que hay que tener paciencia y después de un tiempo finalmente recibe el escrito, pero las dificultades no terminan ahí ya que debe llevarlos a otra oficina para que lo revaliden.

Por su parte, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos replican que se hace todo lo que está a su alcance para acelerar los gestiones y de vez en cuando salen con que se proyecta abrir una “ventanilla única” para terminar con este problema, sin embargo del dicho al hecho todo queda en buenas intenciones.

Por lo descrito se debe tomar con reservas el acuerdo a que llegaron el pasado 21 de mayo el Gobierno Estatal y la representación del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, porque en el papel parece que es lo que tanto han anhelado los inversores, ahora sólo falta darle seguimiento para determinar si se cumple el convenio, porque no basta que también esté firmado por el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez y el Registro Único de Vivienda, sino que los interesados, en este caso representantes de la directiva de la Cámara Nacional de Vivienda tienen que estar muy atentos para que se cumpla lo dispuesto.

Si se concluyen todos los pasos que se han previsto habrá una simplificación administrativa con lo que se puedan reducir el costo de las viviendas y de esta manera más familias tengan oportunidad de hacerse de este bien patrimonial.

De acuerdo a lo manifestado por el Registro Único de Vivienda el uso de la ventanilla única asegura reducir tiempos, gracias a que las gestiones se harán en un solo lugar y todo por medios electrónicos, lo que permitirá “cargar” los documentos de manera digital, además es factible concretar procesos paralelos o secuenciales, comunicando documentos entre dependencias.

Con lo anterior esta entidad es la primera en el país en aplicar la ventanilla única, con lo que se pueda abreviar tiempo a los solicitantes y puedan cumplir los proyectos de construcción que brinde opciones a la población demandante.

ESTADO ATRACTIVO

Gracias al hecho de ser una entidad que ofrece seguridad y confianza a los inversores y esté en un lugar favorecido en la geografía nacional, Aguascalientes continúa atrayendo capitales extranjeros al grado que tuvo un crecimiento de 77.6% en el último año y en lo que va de 2022 la Inversión Extranjera Directa (IED) creció en 250.9 millones de dólares.

Lo anterior debe tomarse muy en cuenta y es reflejo de las condiciones óptimas que encuentran aquí los capitalistas de varias partes del mundo, principalmente de Estados Unidos, que según la Secretaría de Economía ubica al estado en octavo lugar en el concierto nacional.

En lo que va del actual sexenio, de 2017 al primer semestre de 2022, la IED acopió 4,261.09 millones de dólares, con lo que superó en 42% lo obtenido por la administración anterior y la ubica en la décima cuarta posición del análogo nacional, al obtener una mayor captación extranjera en este periodo.

En los tres primeros meses del año en curso la mayor aportación de capitales provino de Estados Unidos con 182.5 millones de dólares (mdd), Japón con 23 mdd, España 12.4 mdd, Alemania 10.4 mdd; Corea del Sur, Francia, India, Italia y Suecia presentaron un total de 21.8 mdd.

Lo puntualizado apuntala a Aguascalientes como uno de los principales destinos en la República para implantar, crecer y apuntalar capitales y así seguirá hasta el último día de septiembre próximo, en que termina esta administración, afirmó el gobernador Martín Orozco Sandoval, al sostener que se trabaja para tener más empleos y mejores condiciones de vida de la población en general.

Uno de los renglones en que se ha puesto mayor énfasis es la promoción económica, que está probado es fundamental para que continúe la dinámica de crecimiento de la entidad y contribuya a que se abran nuevos negocios y empresas y exista mayor número de empleos, reiteró el mandatario, quien consideró que este indicador es altamente significativo luego de dos trimestres con variaciones negativas, con lo que alcanza una recuperación muy importante.

Sostuvo que el 60% del total del primer trimestre se logró a través de las oficinas matrices, al haber enviado a sus sucursales los recursos necesarios para fortalecerse y seguir progresando, como parte de los procesos de acomodo a las nuevas condiciones de suministro, y otra parte de los capitales corresponde a nuevas inversiones y la reinversión de utilidades con lo que queda claro que Aguascalientes está convertido en un buen territorio para la inversión.

A nivel nacional de enero a diciembre de 2021 se tuvo una inversión extranjera de 31,621.2 millones de dólares, cifras que han sido revisadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y el Banco de México. En el comparativo, la IED captada durante todo el año pasado con las cifras preliminares reportadas en el mismo periodo de 2020 se observa un incremento de 8.7%, al alcanzar 29,079.4 mdd.

Por tipo de inversión en 2021 (origen de financiamiento) las manufacturas aportaron 39.7%; minería 15.2%; servicios financieros y de seguros 15.0%; transportes 8.8%, y servicios de alojamiento temporal 5.7%. Los sectores restantes captaron 7.6%. Por país de origen Estados Unidos 47.5%; España 13.7%; Canadá 6.5%; Reino Unido 5.7%, y Japón 5.0%, los demás países generaron el 16.4% restante.

EL PROMETER…

De vez en cuando los miembros de la LXV Legislatura estatal viven una revelación, que les ordena asumir las responsabilidades inherentes a su cargo, por lo que se dan a la tarea de revisar los cientos de pendientes que tienen y de ahí seleccionar aquellos que les dejen una rentabilidad política. La más reciente tuvo lugar en la última semana de mayo pasado y de inmediato anunciaron reformas a su ley orgánica para, presuntamente, “fortalecer las prácticas parlamentarias”. En el dictamen respectivo resolvieron diversas iniciativas, entre ellas que las sesiones de las comisiones serán públicas por regla general, a excepción de lo que dispongan sus integrantes, en otras palabras cuando sean reuniones intrascendentes sí serán públicas pero aquellas en que habrá polémica se cerrarán las puertas al público y a los medios de comunicación. Dicen que el miedo no anda en burro, por lo tanto si su propósito es transparentar su labor nada debería quedar fuera del aparador, aunque queriéndose pasar de vivillos incluyeron que de las sesiones secretas habrá un boletín, que estará más rasurado que un lampiño. Eso sí, se alcanzaron la puntada de ofrecer un “parlamento abierto y de inducir mecanismos de información ciudadana”, lo que será posible siempre que no afecte la “buena imagen” que tienen los aguascalentenses de ellos y ellas.

OBITUARIO

Un abrazo solidario al profesor Francisco Díaz Alvarado y a su familia por el fallecimiento de su esposa, la maestra Ma. Concepción. El sector educativo, a través de la Sección Uno del SNTE, expresó las condolencias a su ex secretario general, al mismo tiempo compañeros y amigos de ambos educadores estuvieron a su lado en estos momentos tan difíciles.

