Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los casos de Covid llevan ocho semanas en aumento en el país, pero gracias a la vacunación, las hospitalizaciones no se están elevando al mismo ritmo, reportó ayer Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, del 21 al 26 de noviembre se reportaron, en promedio, mil 381 casos diarios mientras que del 18 al 24 de diciembre suman 2 mil 903 casos al día en promedio.

En tanto que la ocupación hospitalaria por coronavirus es de 7 por ciento en camas generales en la red IRAG y de 2 por ciento en camas con ventilador, en donde se atienden casos graves.

En cuanto a los decesos se han registrado 10 al día en promedio.

Aunque el crecimiento ha sido más lento que el que han presentado otros periodos a lo largo de la pandemia es importante vacunarse y mantener la prevención, señaló López-Gatell.

«La inmunidad causada por la vacuna lo que nos permite es que, aunque las personas puedan volver a contagiarse o contagiarse por primera vez, que no presenten enfermedad grave, ese es el objetivo de la vacuna, esa es la utilidad de la vacuna, y por eso seguimos invitando a cualquier persona que no se haya vacunado a que lo haga», señaló ayer en la conferencia mañanera en Palacio de Gobierno.

La cobertura general de vacunación contra Covid es de 84 por ciento de la población de cinco años de edad en adelante.

Sobre influenza e infecciones respiratorias confirmó que este año temporada ha sido más intensa que las anteriores.

Grupo REFORMA publicó que en la actual temporada invernal, las infecciones respiratorias agudas se han incrementado hasta en un 66 por ciento con respecto al invierno 2021-2022, en tanto que los casos de neumonía y bronconeumonías registran un alza de 60 por ciento debido principalmente a la circulación de virus sincicial respiratorio, influenza y Covid.

Ayer, el Subsecretario señaló que aproximadamente 56 por ciento de los aislamientos de virus respiratorios que no sean Covid o influenza son virus sincicial respiratorio.

Agregó que en influenza los virus H1N1 o H3N2 son los predominantes en esta temporada.