MADRID, España. -Nicolás Vallejo-Nágera fue captado con un amigo en Madrid tras el fallo a favor de Paulina Rubio por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

«Colate», como es conocido el ex esposo de la cantante mexicana, acudió el viernes a un antro en la capital española acompañado por un amigo, aunque esta vez prefirió no dar declaraciones.

Su reaparición llega después de que asegurara en televisión que lleva años sufriendo por la situación y que su hijo le habría trasladado su deseo de vivir en España.

«Estoy mal y llevo 14 años así, mi hijo quiere vivir en España y no le dejan», afirmó entonces.

Colate explicó también que había decidido hablar porque, pese a haber intentado mantenerse al margen para no perjudicar el proceso judicial, pero sintió que no sirvió de nada.

Durante su intervención, también cuestionó determinados aspectos del procedimiento y relató su versión sobre la relación entre Paulina Rubio y el hijo que tienen en común.

Aseguró que el menor no sería feliz viviendo en Miami y afirmó que habría atravesado situaciones que considera especialmente difíciles, entre ellas supuestos episodios de violencia.