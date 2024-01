Claudia Guerrero y Martha Martínez Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Congreso una reforma constitucional para prohibir el consumo de fentanilo.

En conferencia matutina, aseguró que seguirá la campaña contra adicciones y planea una iniciativa contra el mortal opioide sintético que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

«Vamos a continuar, esa es una campaña permanente, incluso nos la están pidiendo los maestros y padres de familia, que no abandonemos la campaña de información sobre el daño de las drogas.

«Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción», dijo.

-¿La prohibición para consumo de fentanilo será en el marco constitucional, Presidente?, se le preguntó.

«Sí, sí», contestó desde su mañanera en Palacio Nacional.

El Mandatario adelantó que la intención es impedir «con severidad» el uso o la ingesta del opioide sintético en el territorio nacional, pues en el vecino país del norte ha causado mucho daño.

-¿Va a penalizar el consumo o en qué sentido va su propuesta?

«Vamos a buscar la forma, pero vamos a actuar son severidad», respondió.

López Obrador dijo que en México es menor el consumo de fentanilo, pero se lleva a cabo una encuesta para saber con precisión el panorama; los resultados se presentarán el 17 de febrero como parte de una jornada nacional contra adicciones en todo el sistema educativo.

Argumentó que el problema es en «algunos sitios» y aunque existan entidades con mayor tráfico de drogas, eso no significa que ahí se consuman; sin embargo, señaló que en Guanajuato el aumento de asesinatos sí está relacionado al narcomenudeo.

«En la hipótesis que se tiene es de que son algunos sitios, afortunadamente no está extendido por el País, entonces no hay consumo de fentanilo en Oaxaca, es muy raro, no hay consumo de fentanilo en Veracruz, no hay consumo de fentanilo, bueno, en Durango, en Sinaloa.

«Porque son cosas distintas, una cosa es el tráfico y otra cosa es que se consuma, es menor el consumo de químicos en Michoacán, que en Guanajuato, bueno, acabo de estar en Querétaro, hemos confiscado droga, fentanilo, o precursores para el fentanilo en Querétaro, pero no hay consumo como en el estado vecino, de Guanajuato, por eso nosotros sostenemos que se tienen más homicidos, por el narcomenudeo, entonces tenemos que evitar que se incremente el consumo», insistió.

El Presidente sugirió que su reforma será de manera preventiva debido a lo que sucede en Estados Unidos, donde cientos de miles de personas mueren por sobredosis cada año.

«Es algo que tenemos que cuidar mucho, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas como el fentanilo porque son de lo más nocivo, causan muchísimo daño.

«Es el principal problema, según mi punto de vista, en Estados Unidos, están sufriendo mucho por el consumo de fentanilo, es muy doloroso que pierdan la vida jóvenes, muchos jóvenes, se habla de 100 mil jóvenes (muertos) al año por fentanilo y otras sustancias químicas, por sobredosis, eso lo tenemos que cuidar nosotros», añadió.

Contó que en su reunión del pasado martes con legisladores de Texas, uno de ellos le comentó que el novio de su hija murió por sobredosis de fentanilo.

Reiteró que el Ejército y la Marina seguirán con el combate al tráfico de precursores químicos y desmantelamiento de narcolaboratorios para atender la «pandemia» de fentanilo independientemente a posiciones políticas.

«Primero decir que todo nuestro apoyo al pueblo de Estados Unidos, al Gobierno de Estados Unidos, para enfrentar esta pandemia, esto tiene una connotación humanitaria, no tiene que ver nada con la cuestión política, con la cuestión ideológica, no, es muy triste, es un asunto de salud, necesitamos ayudar todos», pidió.

Cuestionado sobre las consecuencias de prohibir el consumo, AMLO consideró que debe hacerse, sobre todo cuando su Gobierno ha puesto en marcha programas para atacar las causas.

«Esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida, vamos a ver si eso conviene o no conviene; cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social podría ser de que se haga el cuestionamiento de que no hay que criminalizar.

«Pero si se está atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio, de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción y la delincuencia?», cuestionó.

López Obrador sostuvo que el incremento en consumo de drogas está relacionado con una pérdida de valores culturales, algo que advirtió, debe evitarse en México al apreciar el legado de civilizaciones prehispánicas.

«Yo sostengo que el problema en Estados Unidos, de fondo sobre el incremento de fentanilo y drogas químicas, tiene que ver con una crisis en el estilo de vida, en la pérdida de valores culturales, morales, espirituales.

«Por eso tenemos los mexicanos que defender mucho nuestras costumbres, nuestras tradiciones, no desperdiciar la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones que florecieron en México porque por eso nuestro comportamiento en familia, la solidaridad familiar, comunitaria, eso, o no existe en otros países o no le dieron importancia y lo destruyeron, por el individualismo, por el egoísmo», señaló.

Insiste contra vapeadores

El Presidente Lopez Obrador insistió en la prohibición de vapeadores, luego de que su decreto para vetarlos fue declarado inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuestionado sobre si incluiría el planteamiento en sus próximas reformas, contestó que así será porque los cigarrillos electrónicos destruyen la salud.

«Vamos a pedir la prohibición de los vapeadores y también otras cosas que no quiero adelantar ahora, pero sí se va a plantear», dijo.

Reprochó la decisión de la Corte para revocar su decreto de 2022, al plantear afectaciones al libre mercado; ironizó con que eso se podría argumentar con prohibir el consumo de drogas.

«No estamos de acuerdo con ese criterio de la Corte de que se afecta, si se prohíben los vapeadores, la libertad de mercado, es lo más antisocial que puede haber, sostener esa postura.

«Es muy probable que cuando hablemos del consumo a las dorgas van a esgrimir eso como excusa, el que se afecta la libertad de comercio, desde luego está en la Constitución pero debe de tener límites, no puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño, que destruye la salud.

«El caso de los vapeadores, además no se puede permitir algo que oculte de qué están hechos los productos, qué sustancia tienen, que es lo que pasa con los vapeadores, se hizo un estudio y se encontraron 25 sustancias químicas dañinas», afirmó.

La Cofepris alertó que los vapeadores contienen sustancias tóxicas como el linalol, para matar moscas y cucarachas.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido daños por el uso de vapeadores desde hace más de tres años:

OCT. 22 de 2021. Prohibió la importación y exportación de vapeadores, cartuchos y mezclas, por sus consecuencias en el ser humano.

MAY. 31 de 2022. Firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores en el País.

AGO. 10 de 2023. Se fue contra el juez Martín Adolfo Santos Pérez, a quien acusó de dar permisos para la comercialización de cigarrillos electrónicos.

DIC. 14 de 2023. Anunció una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores porque argumentó que afectan los pulmones, sobre todo de jóvenes, aunque se presenten como «inofensivos».