Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard pidió al Tribunal Electoral federal ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena admitir su queja sobre irregularidades en el proceso interno y reponer la elección para elegir candidato presidencial.

En el juicio de protección de derechos, el ex aspirante enumeró las anomalías que, para él, se dieron en la contienda para elegir al Coordinador de Defensa de la Transformación.

«Se ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena para la elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación», plantea en su recurso.

El pasado 10 de septiembre, Ebrard presentó su queja ante la Comisión partidista, y, de acuerdo con los estatutos, dicho órgano tiene cinco días hábiles para informar si admite o no el recurso.

Sin embargo, la CNHJ determinó que resolverá la impugnación conforme a los tiempos de su reglamento interno, que establece un plazo de hasta 30 días para decidir si admite el recurso.

Además, le dará un trato de procedimiento sancionador ordinario, no electoral -que obliga a responder en cuatro días si es procedente-, pese a que fue una contienda interna.

Si se admite la queja de Ebrard, tardarían hasta seis meses en resolver el fondo.

El ex Canciller demandó aplicar los criterios que el Tribunal aprobó en febrero de 2021, en el caso SUP-JDC-162/2020, en el que se ordenó a la CNHJ de Morena que los plazos de admisión de quejas debe ser de cinco días hábiles, no de 30 como establece su reglamento.

«La omisión reclamada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se traduce en una vulneración a mis derechos políticos-electorales», arguye Ebrard.

Minimizan queja

El líder de Morena, Mario Delgado, aseguró que la Comisión respeta los plazos establecidos en su norma interna, por lo negó que se violan los derechos de Ebrard ni existe omisión o retraso.

«No hay ningún plazo que se haya violado, no hay omisión en la respuesta a la impugnación que realizó nuestro compañero Marcelo Ebrard», dijo.

Delgado justificó el procedimiento ordinario porque, dijo, los electorales sólo son en época electoral. Esto pese a que la interna fue para elegir candidata presidencial, bajo el nombre de coordinadora de defensa de la transformación, para no violar la ley.

Delgado minimizó la resolución del Tribunal sobre la queja de Ebrard, pues, argumentó, la dirigencia de Morena ha ganado más de 5 mil casos sobre inconformidades de procesos internos.