Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que nada detendrá la construcción del Tren Maya, ya que, a pesar de la suspensión definitiva otorgada por un juez para un tramo de la obra, su Gobierno dará la pelea legal y cumplirá con los permisos ambientales.

«Lo del Tren Maya, va continuar la obra, no se va detener, no vamos a incumplir con mandamientos legales. Se está presentando otro recurso, que no piense la gente que ya es una cosa juzgada; no, es un proceso abierto y estamos seguros que tenemos la razón y que los jueces van a actuar con rectitud, y no va triunfar la corrupción ni la simulación», dijo.

«Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento; este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por Gobiernos extranjeros».

En conferencia, defendió la decisión de continuar con los trabajos en el Tramo 5 Sur, tras recordar que él mismo emitió un decreto que permite a las autoridades federales iniciar las obras, aún sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) avalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

-¿El proceso ambiental no debió darse antes de iniciar la obra?- se le preguntó.

-Es que hay interpretaciones distintas, yo he emitido un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba, la Suprema Corte lo declaró procedente o válido- respondió.

«Y ahora, de acuerdo al criterio que se está aplicando, no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación, antes hacían y deshacían, pero ya no es así», agregó.

El pasado lunes, un juez federal suspendió por tiempo indefinido las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que cruzan la zona de selva entre Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo.

«Que no se permita la ejecución de obras relacionada con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno, ordenó Adrián Novelo, al resolver el amparo 8844/2022, impulsado por ambientalistas.

El Presidente López Obrador insistió ayer en denunciar que algunos de los ambientalistas que se oponen al Tren Maya reciben recursos del Gobierno de Estados Unidos.

«Hay ambientalistas financiados por el Gobierno de Estados Unidos, es una demanda permanente que tenemos y estamos hablando de un tramo, exactamente donde hay más dinero, es este tramo», refirió.

Tras aseverar que el nuevo trazo del Tren Maya no causará afectaciones a cenotes o ríos subterráneos, el Mandatario sostuvo que tanto el proyecto, como su Administración cuentan con el apoyo de los pobladores de la zona.

