Productores de uva de Cosío comenzaron a comercializar su cosecha fuera de Aguascalientes tras la instalación de una cámara de refrigeración con capacidad para almacenar hasta 20 toneladas. El equipo permitirá conservar el fruto por más tiempo, reducir pérdidas y negociar su venta en mejores condiciones.

La nueva infraestructura ya hizo posible concretar un envío a Monterrey, mercado al que los viticultores no podían acceder con facilidad debido a que la uva debía venderse inmediatamente después de ser cortada. Al mantenerla a una temperatura adecuada, se prolonga su vida en anaquel y aumenta el margen para encontrar compradores y obtener un mejor precio.

Álvaro García Cervantes, uno de los productores beneficiados, explicó que la falta de refrigeración los obligaba a colocar la cosecha principalmente en mercados locales y sin posibilidad de esperar ofertas más favorables. Indicó que el equipamiento era una petición del sector, pues brinda valor agregado al producto y amplía sus opciones de distribución.

La cámara fue adquirida con respaldo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial. Su titular, Isidoro Armendáriz, señaló que la medida forma parte de los apoyos destinados a mejorar los ingresos de las familias dedicadas al campo mediante infraestructura que facilite la conservación, el empaque y la comercialización de sus cosechas.

Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional en producción de uva. Para fortalecer esta actividad, la dependencia estatal también ha entregado plantas de vid certificadas, seleccionadoras, maquinaria de empaque, sistemas de riego, cisternas, bombas y tractores.

Así, podrán buscar clientes fuera del estado sin comprometer la calidad de la uva cosechada.