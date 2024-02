Los usuarios del transporte urbano consideran complicada la adquisición de la tarjeta prepago YoVoy, indispensable para viajar en algunas rutas. Por ello, solicitan a las autoridades la ampliación de los puntos de venta de este plástico en cada colonia.

Mariana, usuaria reciente del servicio, compartió que, aunque no ha tenido problemas para subir a los autobuses sin la tarjeta, la limitada disponibilidad de puntos de venta complica su adquisición. «Sería mejor si en cada colonia hubiera uno, pues más gente podría tener acceso a ellas», comentó.

Alicia Mireles, beneficiaria de la tarifa reducida para la tercera edad, valoró positivamente el servicio y la facilidad de uso de la tarjeta, que le permite viajar a un costo menor. «Para mí está muy bien la tarjeta», afirmó, destacando la eficiencia del sistema para su grupo demográfico.

Sin embargo, no todos los usuarios comparten esta experiencia. Norma, residente del fraccionamiento Guadalupe Peralta, enfrentó dificultades al no poder adquirir la tarjeta debido a la lejanía de los puntos de venta desde su lugar de residencia. «Es muy complicado», dijo, quien aún no ha logrado obtener su tarjeta, lo que le ha impedido realizar actividades cotidianas, pues la Ruta Penal no acepta pasaje sin prepago.

La situación evidencia una brecha en la accesibilidad del sistema de tarjetas prepago «YoVoy», con un llamado claro de los usuarios a las autoridades para implementar soluciones que acerquen los servicios a la comunidad.

En un recorrido de El Heraldo por diversos puntos clave de venta y recarga de tarjetas YoVoy, se encontró dificultad para adquirir los plásticos. La primera parada fue en «Abarrotes Tres Centurias», situado en la calle Arq. J. Refugio Reyes, junto al Centro Cultural Los Arquitos, pero el local estaba cerrado a pesar de anunciar el servicio de recarga YoVoy.

La búsqueda continuó hasta «Abarrotes Andrea», ubicado en la avenida Adolfo López Mateos Oriente, donde no disponían de tarjetas pero aseguraron que las tendrían esta semana.

Las tarjetas sólo estaban disponibles en «Sorpresas», Allende 130, Zona Centro, y en «Farmacia de Dios», en General Guadalupe Victoria 327, Zona Centro. En este último, la responsable informó que la CMOV suministra 200 tarjetas cada dos semanas, cantidad insuficiente para satisfacer la demanda, especialmente durante días festivos.