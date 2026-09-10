Ismael “N” fue vinculado a proceso por robo calificado, luego de ser señalado como probable responsable de irrumpir en un taller de hojalatería y pintura de la colonia El Cedazo, donde presuntamente sustrajo mercancía, herramienta y 16 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2026 en un establecimiento ubicado sobre Avenida Aguascalientes Oriente. De acuerdo con la investigación, el imputado habría solicitado un servicio de transporte y engañado al conductor para que lo llevara hasta el negocio.

Una vez ahí, presuntamente forzó candados y accesos para ingresar al inmueble. Además del dinero y diversos objetos, habría causado daños en tres puertas y tres candados. Parte de lo sustraído fue colocado en la cajuela del vehículo en el que llegó.

Posteriormente pidió al conductor trasladarlo a la colonia Insurgentes, donde habría dejado parte de la herramienta en un domicilio. Al no contar presuntamente con dinero para pagar el viaje, entregó al chofer un amplificador de sonido y una caja de plástico con herramienta diversa.

Tras la denuncia, agentes de investigación reunieron datos que llevaron a solicitar una orden de aprehensión contra Ismael “N”. El mandamiento fue cumplimentado dentro del centro penitenciario donde ya se encontraba recluido, al estar relacionado con otras carpetas de investigación por posibles robos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control determinó vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva justificada. La investigación complementaria tendrá un plazo de dos meses.