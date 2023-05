Luis Pablo Segundo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El creciente uso de ChatGPT, herramienta tecnológica que utiliza Inteligencia Artificial (IA) recreativa, elevó en los últimos seis meses la creación de dominios fraudulentos hasta 910 por ciento, por lo que se recomienda mayor cautela para evitar una extorsión.

Esto de acuerdo con la Unidad de Investigación e Inteligencia de Amenazas de Palo Alto Networks denominado Unit 42, de noviembre del 2022 hacia abril del 2023, se desarrollaron dominios de páginas de internet fraudulentas, haciendo uso al nombre y marca de ChatGPT.

Indicó que durante el periodo señalado se detectaron 118 URL, mejor conocida como las direcciones que se escriben al navegar por la web, que contenían algún archivo o programa malicioso relacionado con ChatGPT.

«Hemos detectado un número creciente de productos sospechosos que utilizan la API oficial de OpenAI para ChatGPT, por lo que exhortamos a los usuarios mantenerse a la defensiva frente a riesgos de seguridad potenciales», advirtió Daniela Menéndez, Country Manager de Palo Alto Networks México.

Con el fin de no caer en engaños, la empresa especializada en ciberseguridad reveló los modos de ataque que ocupan los hackers, con el fin de que los usuarios puedan detectar la falsedad de muchos de los programas o páginas de internet.

Así son los diferentes ataques

La unidad de investigación explicó que normalmente los estafadores crean un sitio web falso que imita la apariencia del oficial y que luego engañan a los usuarios para que descarguen un malware con un botón falso «Descarga para Windows» o que compartan información confidencial, explicó Palo Alto.

Añadió que otro elemento que puede ayudar a las personas a evitar ser víctima es a través de supuestos pagos económicos para usar ChatGPT.

La especialista dijo que OpenAI ofrece el uso de su herramienta tecnológica ChatGPT de forma gratuita, sin embargo, existen portales en que los estafadores conducen a las víctimas a sitios fraudulentos, argumentando que se debe pagar por estos servicios.

Además, algunos estafadores se aprovechan de la creciente popularidad de OpenAI para obtener criptomonedas.

«Se pudo identificar a un estafador que abusaba del logotipo de OpenAI y del nombre de Elon Musk para atraer a las víctimas a un evento fraudulento de distribución de criptodivisas», denunció la empresa.

Destacó que otra modalidad de estafa, es el uso de aplicaciones de chatbot imitadoras de IA, en el que a los usuarios se les engaña ofreciendo los servicios de ChatGPT.

«Este tipo de herramientas hasta la fecha no está avalado tanto por la empresa OpenAI ni por la plataforma tecnológica», advirtió Palo Alto.

Por último, la empresa recomendó a los usuarios ubicar la disponibilidad de ChatGPT en la región, debido a que esta herramienta tecnológica no está disponible en todos los naciones del mundo.

Hoy existen varios proyectos de código abierto, softwares libres sin necesidad de pagar por una licencia, que permiten a los usuarios conectarse a ChatGPT a través de diversas herramientas de automatización.

«Dado que ChatGPT no es accesible en determinados países o regiones, los sitios web creados mediante estas herramientas de automatización o API pueden atraer a un número considerable de usuarios de estas zonas», concluyó.