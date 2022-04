Claudia Guerrero Agencia Reforma

Para responder a los cuestionamientos sobre el presunto uso electoral de un avión de la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió poner una canción del cantautor cubano Amaury Pérez.

Esta mañana, en conferencia, se preguntó al Mandatario federal sobre la utilización de una aeronave oficial para trasladar a funcionarios al estado de Coahuila, donde participaron en un acto de Morena y promovieron públicamente la participación en la consulta de revocación de mandato, programada para el 10 de abril.

En una primer respuesta, el Jefe del Ejecutivo negó que ese haya sido el motivo del viaje y aseguró que los integrantes de su gabinete se habían trasladado a la entidad para tratar temas relacionados con la seguridad.

«Es que ellos están atendiendo temas de seguridad y la información que yo tengo es que fueron a eso, a temas de seguridad», aseguró.

Sin embargo, ante la insistencia, consideró que será la autoridad electoral la que determine si se violó o no la ley por el uso de recursos públicos federales.

– ¿La aeronave de la Guardia Nacional fue utilizada para estos fines?

– «No, no, no, no debe de ser utilizada para esos fines».

– Es que si se utilizó

– «Yo ayer usé el helicóptero de la Defensa, bueno el viernes, porque tenemos que supervisar y son muchos kilómetros y nos ayuda mucho el helicóptero, viernes, sábado y domingo, pero ya de regreso, pues me vine en Aeroméxico».

– Usted en vuelo comercial, pero los que promueven la revocación ¿en este tipo de aeronaves?

– «No, no, no, pero no están promoviendo la revocación».

-Estaba Mario Delgado, se le inquirió.

– «No están promoviendo la revocación y si fuese como tú lo planteas, ahora sí que regresando a la norma, lo tiene que resolver una autoridad».

– Ya están las quejas.

-«Eso, eso está bien que no haya impunidad bueno y esa alarma qué vamos a poner la canción», ordenó a su equipo, mientras se escuchaba sonar la alarma de un celular.

Acto seguido, se proyectó en la pantalla del salón Tesorería el video de la canción «No lo van a impedir» y el Presidente no aceptó más preguntas y dio por concluida la mañanera.

Este lunes REFORMA publicó que funcionarios federales promueven la revocación de mandato usando aviones militares y hasta con el respaldo de Generales del Ejército, como Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, lo que generó denuncias de delitos electorales.

El sábado, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajó en un avión de la Guardia Nacional, matrícula XC-PFM, de México a Torreón y luego a Hermosillo, donde participó en actos de promoción de la consulta a realizarse el próximo domingo.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acompañó al titular de Gobernación en ambos eventos, en los que se pidió a la población participar y favorecer con su voto a López Obrador.

A defender el proyecto

Previamente, informó que unos cinco funcionarios federales han pedido vacaciones o licencia para participar activamente en la promoción de la consulta ciudadana del próximo domingo.

De manera particular se refirió al caso del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien decidió dejar el cargo para ir a hacer campaña en Coahuila, donde también tiene aspiraciones a la gubernatura.

– ¿Mejía pidió vacaciones?

– «Yo creo que sí, hay algunos que, para defender el proyecto, decidieron pedir sus vacaciones».

– ¿Cuántos han pedido vacaciones?

– «Muy pocos, creo que como cinco».

– «El único caso, y no sé si sean vacaciones, fue el de Ricardo Mejía que él es de Coahuila y como ahí el Gobernador llamó a decir que nadie votara, dijo: yo me voy, o sea, porque a mí me importa el proyecto», reveló.

– ¿Y el tema de seguridad?, se cuestionó, ante la convalecencia por Covid-19 de la Secretaria Rosa Icela Rodríguez.

– «Ah, hay otra gente que lo está supliendo no sé cuándo regresa».

¡Participa con tu opinión!