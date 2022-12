Durante el Foro “Aguascalientes y el reconocimiento de la Violencia Vicaria”, organizado por el Congreso del Estado, la presidenta del Frente Nacional contra este delito, Kitzia Hermosillo, informó que aquí se tienen 5 casos documentados de mujeres que la padecen, cuya conducta debe ser legislada para que ellas puedan recuperar a sus hijos, luego de que el padre agresor se los quitó, impidiendo todo contacto.

Por su lado, la diputada presidenta de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, Nancy Macías, aseveró que la Violencia Vicaria debe ser visibilizada y tipificada hacia la sociedad, porque otro hecho que acontece se relaciona con la corrupción por parte de funcionarios públicos que se confabulan con los agresores para que los procesos jurídicos se dilaten, tanto para provocar dolor en la mujer, hasta romper el vínculo materno filial.

Asimismo, hizo un llamado a la voluntad política de los 27 diputados locales para aprobar esta iniciativa que lleva más de 6 meses, pero que por trabas legislativas no se ha subido al pleno en este periodo de sesiones. Es urgente que las mujeres afectadas y congregadas en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria no sigan en la angustia al no tener contacto con sus hijos.

Aseveró que este paquete de iniciativas se ha trabajado con el Poder Judicial y las diferentes instituciones involucradas y lamentablemente no existe un registro de casos documentados de Violencia Vicaria, pero nadie puede negar que esta problemática sea vigente en la entidad y en todo el país.

Nancy Macías comentó que en 11 estados del país ya se aprobó la Ley en Contra de la Violencia Vicaria, porque no es posible que los niños sean tomados como pretexto para generar dolor y tortura a las mujeres, madres de esos menores de edad, por parte de las ex parejas.

A nivel nacional existen más de mil madres que sufren de Violencia Vicaria y les afecta tanto como a sus hijos. Es triste ver que los niños y adolescentes ya no quieren ver a sus mamas, porque el agresor ha hablado tanto mal de ellas, que los infantes sencillamente no quieren tener comunicación, sin saber la realidad.

Finalmente, la juez cuarta de lo familiar, Rocío Franco, aseveró que la Violencia Vicaria siempre ha existido, pero ahora se le pone un nombre, y desde hace un año se le comenzó a denominar de esta manera. También desde siempre se ha estado trabajando para tomar medidas ante la separación de las parejas. Esta tipificación debe alcanzar a varias leyes del estado de Aguascalientes.