Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de tratar de desviar la atención ante el mal manejo de la tragedia en Acapulco.

En un mensaje en video, dijo a AMLO que él no es la víctima, sino los guerrerenses, y le pidió redirigir los esfuerzos para atender la emergencia.

«Esa es la realidad y no la podemos ocultar, el Presidente y su Gobierno no son las víctimas, las víctimas reales de ‘Otis’ están en Guerrero.

«El Presidente se dice víctima y utilizan una herramienta política para desviar la atención del verdadero problema, es él quien usa nuestra cobertura informativa con propósitos electoreros», señaló.

Para Salinas, los litigios fiscales de sus empresas nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco y aseguró que los «pretendidos cobros» son actos de injusticia y de abusos del Estado.