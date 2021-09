Mario López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) gastó más de 294 millones de pesos de fondos federales en empresas fantasma, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de recursos públicos que le otorgó el extinto Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) de la Secretaría de Economía durante 2014, 2015 y 2016.

En ese periodo, la Concanaco usó los recursos para implementar un programa federal para la compra de tabletas y capacitación empresarial por casi 300 millones de pesos, pero al investigar a 10 de las empresas contratadas para cumplir con el programa, al ASF encontró que o no existían, estaban dadas de baja, no tenían empleados registrados ante el IMSS, entre otras irregularidades.

La ASF confirmó en un reporte del pasado 2 de septiembre que dos empresas tienen antecedentes de operaciones simuladas y una el estatus de suspendido por el SAT.

Otras cinco no contaban con empleados registrados ante el IMSS y tres no fueron localizados en sus domicilios fiscales.

Cinco de ellas carecen de elementos que acreditaran su capacidad financiera y humana para realizar los proyectos contratados, agregó.

“Algunas acciones que caen en el supuesto de operaciones simuladas son no contar con infraestructura, capacidad técnica ni financiera para ofrecer el bien o servicio, como no encontrarse en el domicilio fiscal señalado ni tener empleados registrados en el IMSS”, explicó Abimael Zavala, director general del despacho fiscal Zavala y Abogados.

“Eso se puede equiparar al delito de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero”, añadió.