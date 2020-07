Alejandro Gael Montiel Hernandez Agencia Reforma

CDMX.- El equipo de campaña de Donald Trump en español utilizó este miércoles un video del discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde agradece al Mandatario de Estados Unidos por su “comprensión y respeto”.

Esto, en respuesta a un mensaje de Twitter donde el virtual candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, recuerda los insultos de Trump a los mexicanos.

“De hecho, Joe, mientras tú llevas décadas haciendo promesas vacías a los hispanos, el Presidente Trump le ha cumplido a nuestra comunidad”, publicó, en inglés, la cuenta de Twitter de Equipo Trump.

“Es por eso que el Presidente López Obrador dijo que Trump ha tratado a los mexicanos con comprensión y respeto”, agregan.

La cuenta de Twitter de Equipo Trump está dirigida a la comunidad hispanohablante para hacer campaña a favor del Mandatario de cara a las elecciones presidenciales del 3 noviembre.

"Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato, como Presidente de México, en vez de agravios contra mi persona y, lo que estimo más importante, contra mi país, he recibido de usted comprensión y respeto", dice López Obrador, durante su mensaje en el jardín de la Casa Blanca, en el video compartido.