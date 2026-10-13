Atender una emergencia veterinaria en Aguascalientes puede representar un gasto de hasta 40 mil pesos por cirugías u hospitalizaciones, mientras que una consulta de urgencia oscila entre 500 y 2 mil pesos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que advierte sobre los costos asociados al cuidado de los animales de compañía.

En Aguascalientes, el 77.1% de los hogares cuenta con al menos una mascota, por encima del promedio nacional de 69.8%. La población estimada en la entidad asciende a 913 mil animales domésticos, por lo que los gastos de alimentación, vacunación, desparasitación y atención médica forman parte del presupuesto de miles de familias.

Ante los imprevistos veterinarios, la Condusef identifica alternativas de aseguramiento disponibles en el mercado. Entre ellas se encuentra Liverpool Mi Seguro de Mascotas, con una prima anual de mil 284 pesos y una suma asegurada de 10 mil pesos; opciones de GNP por mil 572 pesos y planes de BBVA Seguros con un costo de 3 mil 585 pesos.

Las coberturas varían según la aseguradora y el producto contratado, por lo que es necesario revisar los límites de protección, deducibles, exclusiones y servicios de asistencia antes de elegir una póliza.

El costo anual del seguro también debe compararse con los gastos que el propietario tendría que cubrir directamente en caso de una enfermedad o accidente.