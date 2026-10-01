El área de urgencias de la Clínica del ISSSTE en Aguascalientes opera actualmente con cuatro médicos, cuando se requieren al menos dos más para mejorar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera de los derechohabientes, señaló Normando López Meixueiro, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Esta problemática fue planteada a representantes de las áreas médica y administrativa de la delegación del instituto, luego de que la organización sindical recopilara información y evidencia fotográfica sobre las condiciones en las que se presta el servicio. El material fue entregado a los representantes del ISSSTE durante la reunión, con la finalidad de sustentar las peticiones del sindicato.

Explicó que uno de los principales problemas detectados está relacionado con los tiempos de espera que enfrentan los derechohabientes que acuden al área de urgencias, situación que, dijo, resulta particularmente delicada debido a que se trata de pacientes que requieren atención médica.

Ante esta situación, la FSTSE planteó la necesidad de realizar ajustes en la operación y organización del área de urgencias, con el propósito de aprovechar de mejor manera el personal disponible y agilizar la atención.

De acuerdo con el dirigente de la FSTSE, las autoridades del instituto aceptaron revisar la problemática y manifestaron su disposición para implementar medidas correctivas. Como parte de los acuerdos, se establecerá una agenda de trabajo para determinar las acciones que deberán realizarse y las fechas correspondientes.

El secretario general de la organización sindical señaló que el seguimiento será fundamental para evitar que los planteamientos queden únicamente en compromisos y para verificar que efectivamente se realicen las modificaciones anunciadas.