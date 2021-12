El presidente de la Asociación de Taxistas Revolucionarios, Refugio Eudave Ortiz, hizo un llamado a la Coordinación de Movilidad para retomar en calidad de urgente la petición del ajuste tarifario para este 2021, porque el gremio se encuentra en condiciones preocupantes considerando el significativo aumento de costos de operación de este servicio.

Desde hace más de dos meses se presentó la solicitud a la Coordinación de Movilidad por parte de todo el gremio y lamentablemente no se ha dado la mesa de diálogo para concretar una autorización, “el asunto se encuentra en suspenso, donde los concesionarios y los choferes prácticamente cada día se quejan porque no alcanzan para atender todas sus obligaciones”.

Esto, porque las refacciones han subido entre un 70 y 80% sus precios, al igual que los servicios de mantenimiento o reparación de los vehículos de motor. Las Llantas han subido el doble respecto a lo que se tenía en el 2019.

Por esto, “el gremio taxista anhela que la Coordinación de Movilidad se compadezca de esta actividad prestadora de servicio, y que no seamos el patito feo para el Gobierno del Estado”, detallo el dirigente Refugio Eudave Ortiz.

Sin duda que la Coordinación de Movilidad ha estado muy ocupada con resolver las situaciones vigentes con el transporte colectivo urbano, y ojalá terminen pronto para que se avance en la modalidad del taxi y se concreten los ajustes tarifarios que vendrían a darle estabilidad y equilibrio a la economía de este gremio.

A como avanzan los tiempos en este mes de diciembre, consideró que todo indica que este 2021 terminará sin mayores avances para los taxistas de Aguascalientes, “además este gremio se encuentra en el proceso de finalización de su revista documental el próximo 13 de diciembre, y hasta el momento se calcula que más de mil unidades no han acudido”, comentó finalmente.

