“Necesitamos crear médicos en serio, no en serie”, afirmó Francisco Márquez Díaz, presidente del Colegio de Médicos, al advertir sobre la necesidad de cuidar la calidad de la enseñanza ante el crecimiento de escuelas de medicina en Aguascalientes, donde actualmente operan ocho instituciones con esta carrera.

El representante del gremio señaló que los médicos deben participar en las decisiones relacionadas con la formación de nuevos profesionales de la salud. Por ello, el Colegio prepara una propuesta para los gobiernos estatal y municipal orientada a la creación de un Consejo de Salud.

Explicó que las universidades deben cumplir diversos requisitos para obtener el registro de sus programas, entre ellos concluir la formación de su primera generación, proceso que puede extenderse alrededor de siete años. Actualmente cuentan con registro la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Cuauhtémoc, mientras otras instituciones continúan con el trámite correspondiente.

Entre la oferta educativa también se encuentran las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con programas de medicina en Calvillo, así como la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Márquez Díaz consideró indispensable garantizar suficiente personal académico. Señaló que en Aguascalientes existen alrededor de 3 mil 800 médicos que podrían incorporarse a la docencia mediante convenios adecuados.

Subrayó que ampliar la matrícula no debe traducirse solo en más egresados, sino en profesionales con preparación sólida y capacidad para responder a las necesidades de salud de la población.