Por primera ocasión en mucho tiempo Necaxa se encuentra en el fondo de la tabla general con tan sólo ocho puntos tras nueve encuentros disputados, hoy se juega la décima jornada del campeonato con los Rayos abriendo la actividad recibiendo en el Victoria a las Chivas que tienen cuatro puntos más que los dirigidos por el “Profe” Cruz. Es de vital importancia que Necaxa saque el resultado hoy, si no se empezará a rezagar conforme al repechaje que actualmente se encuentra a dos puntos de diferencia con lo benevolente que es la liga este semestre.

A pesar del cambio de timón en el banco el equipo no logró sacar un buen resultado en su visita a San Luis dejando escapar tres puntos que hubieran sido de oro, nuevamente la defensa mostró su debilidad por el juego aéreo permitiendo dos goles de cabeza que resultaron la debacle. Ya son cinco derrotas las que tiene Necaxa y con sólo seis anotaciones son la peor ofensiva de toda la liga, todas las estadísticas muestran que el último lugar es bien merecido. Para este partido se recuperará a Claudio Baeza en el mediocampo que no jugó por suspensión el encuentro pasado, pero es poco probable que Lucas Passerini sume minutos tras salir lesionado en San Luis. Otras incógnitas son la de Jair Pereira y Jhoao Rodríguez que podrían aportar mucho si están disponibles.

En cuanto al Guadalajara suman tres partidos sin conocer la derrota, pero tampoco han tenido un gran torneo sumando apenas 12 puntos que los tienen en la séptima posición sin ser nada espectacular. También tienen un problema en la ofensiva con sólo ocho goles conseguidos de momento sumándose a Necaxa como uno de los peores ataques del certamen. La buena noticia para ellos es que con Vucetich han ido tomando mejor juego recuperando a jugadores como Uriel Antuna, Alexis Vega y el ex rayo Jesús Ángulo que han producido cosas interesantes.

Hablando del partido la tónica puede ser muy clara con los visitantes tomando la batuta del juego y tratando de perforar el arco de Malagón. Chivas tiene mucha mayor dinámica que Necaxa lo que podría causar muchos estragos en la zona baja del equipo si no se hacen de la posesión, será vital que Baeza y Cabrera controlen el medio sector para evitar que Malagón esté en constante trabajo bajo los tres postes. La única esperanza para Necaxa parece ser el contragolpe o un balón parado, ya que Chivas tiene la tercera mejor defensa del torneo con siete goles recibidos. En cuanto a estadísticas Guadalajara no ha perdido en sus tres visitas desde que Necaxa regresó a primera división con dos empates y un triunfo, la última vez que los Rayos sacaron el triunfo jugando como locales fue en el lejano Clausura 2008 cuando lo hicieron por la mínima diferencia; en su último choque el resultado fue favorable para los aquicalidenses que con goles de Maxi Salas y Felipe Gallegos triunfaron 1-2 como visitantes. Este encuentro tendrá cierto morbo con varios chivas con pasado necaxista como Cristian Calderón, Jesús Ángulo, Alexis Peña y Dieter Villalpando.