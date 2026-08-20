El Instituto Nacional Electoral (INE) debe intervenir con prontitud y resolver la petición de destitución formulada por cinco consejeros locales contra la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), a fin de evitar un clima de incertidumbre que empañe el proceso electoral 2026-2027 en Aguascalientes, advirtió la diputada local Mirna Medina Ruvalcaba.

Respecto al papel del Congreso del Estado, dejó en claro que la soberanía estatal respetará el marco legal vigente y se abstendrá de cualquier injerencia en la vida interna del IEE. Precisó que el Poder Legislativo local se mantendrá al margen de las pugnas del consejo, respetando la vía institucional en manos del órgano federal.

La legisladora subrayó que, al tratarse de un organismo autónomo dotado de normatividad propia, corresponde exclusivamente al Consejo General del INE —como autoridad facultada para el nombramiento y remoción de consejerías electorales locales— emitir un fallo oportuno y expedito sobre la permanencia de la titular.

Medina Ruvalcaba puntualizó que la dilación en este tipo de diferendos propicia especulaciones e inquietud en la opinión pública. Explicó que la ciudadanía demanda garantías de certeza y legalidad en el desarrollo de los comicios locales, por lo que resulta imperativo que la autoridad nacional dicte una resolución pronta para disipar cualquier duda sobre la imparcialidad del árbitro electoral.

Finalmente, reiteró el respaldo del Congreso a las decisiones que se adopten con apego a los lineamientos legales, haciendo un llamado a mantener la estabilidad de las instituciones encargadas de velar por la democracia de la entidad.