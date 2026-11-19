Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Los ex presidentes del Instituto Nacional Electoral llamaron a la Cámara de Diputados a elegir por medio del consenso de todos los partidos políticos a la nueva presidenta del INE, a fin de recuperar lo más pronto posible la confianza ciudadana en la institución y salvar la elección de junio del 2027.

Ante la afectación al INE por el escándalo de corrupción que protagoniza la ex presidenta consejera Guadalupe Taddei, cuatro ex presidentes del Instituto se manifestaron para urgir a la mayoría de Morena a mostrar voluntad política y evitar la imposición de nombramientos sin considerar a todas las fuerzas políticas del País.

«La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción, en las que aparecieron directamente involucrados los más altos directivos del Instituto Nacional Electoral y sus socios, ha tocado a ese organismo en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianza.

«La situación se agrava pues el proceso electoral del cual el INE es responsable ha comenzado, por eso creemos que no hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad, condición básica de legalidad y legitimidad de los comicios por venir», señaló José Woldenberg, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, acompañado de Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova.

Al leer un pronunciamiento público, firmado también por otros 16 ex consejeros electorales, Woldenberg dijo que hacían un «enérgico llamado» al Poder Legislativo para que asuma el proceso del nombramiento de la nueva presidenta del INE «cuanto antes» y lo desarrolle con estricto apego a la letra y el espíritu de la Constitución.

En tal nombramiento, indicó, deben prevalecer los criterios de conocimiento, capacidad, competencia «y, sobre todo, confianza de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso».

Los ex presidentes del IFE y del INE sugirieron, incluso, una «reconformación» del propio Consejo General, a partir de la renuncia de los actuales consejeros y con un acuerdo político para renovar al Instituto lo más pronto posible.

Nada sería más sano para las elecciones, para el Gobierno, para los partidos y para la confianza pública de toda la nación», sostuvo Woldenberg en conferencia de prensa.

Agregó que plantean la «remodelación» del Consejo General porque hay consejeros que fueron electos con la exclusión de los partidos opositores, lo que debilita al INE.

Luis Carlos Ugalde dijo que el INE aún es «recuperable» y «reparable».

«Pero para que eso ocurra tiene que haber un nombramiento de una presidenta que tenga la experiencia, que tenga el liderazgo», consideró.