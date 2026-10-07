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Washington DC, Estados Unidos: Congresistas republicanos urgieron a la Oficina del Representante de Estados Unidos (USTR, en inglés) a fijar un límite a la entrada de aguacate mexicano libre de arancel durante ciertos meses del año ante aumentos repentinos en la llegada de dicha fruta provocados por los cárteles del narcotráfico.

En una carta enviada al titular del USTR, Jamieson Greer, en el marco de la revisión del tratado de comercio regional (T-MEC), el grupo de 7 congresistas republicanos se solidarizó con una petición de productores de California para fijar en el tratado un cupo arancelario al aguacate mexicano entre marzo y septiembre.

«Le urgimos incluir una cláusula dentro del T-MEC… que ayude a frenar los perjudiciales aumentos repentinos en la llegada de aguacates mexicanos al mercado de EU, los cuales probablemente estén siendo impulsados por los cárteles mexicanos», dice la carta de los republicanos fechada este lunes.

«La industria estadounidense del aguacate no pide bloquear la entrada de los aguacates mexicanos ni eliminar el acceso de los consumidores durante todo el año. Está buscando límites de importación razonables y aplicables que impidan que aumentos repentinos ajenos al mercado saturen el mercado de EU», añaden.

Desde julio, la Comisión de Aguacate de California ha exigido fijar un cupo temporal a la entrada libre de aguacate mexicano después del cual se aplicaría un arancel; según agricultores, el precio del aguacate en EU se desplomó de unos 2 dólares la libra en mayo de 2025 hasta menos de 1 dólar en el verano de 2026.

Al igual que los agricultores estadounidenses, el grupo de congresistas republicanos liderado por Vince Fong, quien representa al Valle Central de California en el Capitolio, advirtió que las condiciones de producción del aguacate en México que es exportado a EU están controladas por los cárteles de drogas.

«La extorsión, el uso ilegal de tierras, las inspecciones cuestionables y el control de los cárteles sobre el transporte permiten que grandes volúmenes de fruta ingresen a EU en condiciones que no reflejan los costos de producción legítimos, ni las fuerzas habituales del mercado», apuntaron los legisladores.

«El objetivo de los cárteles no es mantener un mercado de aguacate estable o competitivo. Solo les importa maximizar los dólares que pueden extraer de la cadena de suministro. Les preocupa poco si los aumentos repentinos en los envíos provocan el desplome de los precios», dicen los republicanos en su misiva.

Luego de décadas de prohibición que terminó en 1997, las exportaciones mexicanas de aguacate a EU, específicamente de Michoacán, se han disparado, alcanzando las mil 72 millones de toneladas en 2025; desde 2022, EU amplió las autorizaciones para la entrada de aguacate procedente también de Jalisco.

Desde 2025, el Presidente Donald Trump ha designado a diversos cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas, incluyendo a aquellas como los Cárteles Unidos, Los Viagras, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en zonas aguacateras en México.

Además de Fong, el grupo de legisladores que firman la carta solicitando poner un cupo arancelario al

aguacate mexicano incluye a los congresistas James Gallagher, Ken Calvert, David Valadao, Jay Obernolte, Young Kim y Darrell Issa, todos de California y algunos de ellos muy cercanos al sector agrícola.