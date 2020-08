Urgen donadores de sangre, que sean personas contagiadas por COVID y que actualmente gocen de buen estado de salud; el plasma es indispensable para pacientes graves hospitalizados en el Hidalgo. Sólo se han recibido 25 litros de 50 donadores; cada uno aportó de 450 a 600 ml, y cada unidad se utiliza a favor de uno a tres pacientes.

Personal del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, en aras de tener tejido disponible, se comunica vía telefónica con pacientes recuperados para evaluar si son posibles candidatos a donadores de plasma, y saber si están dispuestos a colaborar; es insuficiente el volumen captado, hacen falta más donadores.

La directora del CETS, del ISSEA, María del Rocío Dorantes Morales, convocó al resto de los pacientes recuperados acercarse para evaluar si califican o no como donadores altruistas.

Explicó que los requisitos más importantes para convertirse en donadores de plasma son: tener entre 18 y 65 años, pesar 50 kilos como mínimo y medir más de 1.50 metros de estatura.

Además, estar sano, es decir, no tener algún tipo de infección como fuego labial, gripe, tos, diarrea, muelas picadas, alguna enfermedad crónica o del corazón, ni haber tenido hepatitis en los últimos 10 años; nunca haber recibido trasplantes o transfusiones sanguíneas, no haber consumido medicamentos en los últimos tres días, no haber recibido vacunas un mes antes, no haber consumido bebidas alcohólicas 48 horas antes, no haber usado drogas en los últimos 12 meses; no haber tenido prácticas de riesgo para contagio de SIDA, hepatitis u otras enfermedades de transmisión sexual.

Dorantes Morales dijo que seguirán comunicándose telefónicamente con los enfermos recuperados de coronavirus que hay en Aguascalientes, para solicitarles su contribución para los tratamientos que actualmente se aplican a los pacientes graves hospitalizados.

Los interesados pueden acudir de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 12:30 del medio día a las instalaciones del Centro de Transfusión, ubicadas en la calle Artillero Mier No. 903, fraccionamiento Morelos o comunicarse al teléfono 449 9 77 52 11.