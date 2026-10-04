Aguascalientes debe diversificar su industria y evitar depender de un solo sector productivo para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales que se abren para México, planteó el senador Francisco Javier Ramírez Acuña, quien consideró que el Estado cuenta con mano de obra calificada y condiciones para ampliar su desarrollo económico.

Durante una visita a la entidad, el legislador señaló que cada estado tiene una vocación productiva, pero consideró necesario generar distintas fuentes de crecimiento. En el caso de Aguascalientes, reconoció la fortaleza alcanzada en materia industrial y sostuvo que existen condiciones para avanzar hacia nuevas actividades económicas.

Ramírez Acuña destacó las posibilidades que representan el T-MEC, los acuerdos comerciales con Europa y una mayor relación con la región Asia-Pacífico, al considerar que estos mercados pueden abrir nuevas alternativas para las empresas instaladas en México y favorecer la llegada de inversiones.

Señaló que Aguascalientes es visto desde el Senado como un Estado que mantiene crecimiento, genera inversiones y ha desarrollado una fuerza laboral calificada. También destacó la interlocución de la gobernadora Tere Jiménez con diferentes grupos parlamentarios para gestionar recursos y proyectos para la entidad.

Finalmente, el senador de la República manifestó la oposición de la bancada del PAN a disposiciones que, desde su perspectiva, puedan restringir la libertad de expresión. Sostuvo que los medios de comunicación y los periodistas deben realizar su trabajo sin censura y consideró que imponer restricciones representaría un retroceso respecto de los avances democráticos alcanzados en las últimas décadas.