El Consejo Coordinador Empresarial (CCEA) advirtió que el desarrollo económico de Aguascalientes no puede continuar centralizado en la capital ni en el corredor industrial, por lo que demandó a las autoridades gubernamentales y al sector privado atender con urgencia las vocaciones naturales de los municipios de Asientos y de la nueva demarcación territorial de Villa Juárez para evitar su rezago.

La presidenta del organismo cúpula, Patricia Muñoz de León, enfatizó que la reciente aprobación del municipio número 12 por parte del Congreso del Estado exige una estrategia integral de diversificación productiva.

Subrayó que la sustentabilidad financiera de las administraciones municipales descansa principalmente en su capacidad recaudatoria, a través del impuesto predial y los cobros por el servicio de agua, lo que hace indispensable generar condiciones reales de movilidad social e ingresos locales.

Respecto a las posturas contrapuestas en el Poder Legislativo sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto municipal, Muñoz de León sostuvo que la resolución responde al análisis de los expedientes legales y presupuestales que los diputados tenían la responsabilidad de solventar antes de someter el asunto al pleno.

Asimismo, la dirigencia empresarial planteó fortalecer la conectividad carretera y la infraestructura, tomando como referente esquemas con impacto social como el del sector textil (CETEC), que lleva fuentes de empleo directamente a las comunidades rurales. Este modelo, señaló, asegura rentabilidad para las empresas y permite a las madres de familia laborar sin desatender su entorno familiar.

Finalmente, la representación del CCEA hizo un llamado a la sociedad civil y a los sectores productivos a asumir compromisos concretos para garantizar que el crecimiento económico en el estado se traduzca en mejoras sustantivas en materia de educación, salud y empleo equitativo en todo el territorio estatal.