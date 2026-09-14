La disponibilidad del agua es una de las principales preocupaciones ambientales del Estado ante la presión creciente para atender el consumo humano, los servicios públicos, el campo y los ecosistemas, señalaron el Colegio de Biólogos de Aguascalientes y la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos.

María Fernanda Zavala Reynoso, presidenta del Colegio de Biólogos de Aguascalientes, explicó que una de las preocupaciones del organismo es la disponibilidad del recurso hídrico. Señaló que debe distinguirse entre la existencia del agua y la posibilidad de disponer de ella, pues en Aguascalientes esta condición se encuentra cada vez más reducida.

Explicó que no existe una sola medida que permita resolver la situación, debido a que se trata de un asunto que involucra a constructores, arquitectos, urbanistas, autoridades y otros actores relacionados con la planeación y el desarrollo de las ciudades. Por ello, sostuvo que todos los sectores deben incorporar una conciencia ambiental colectiva que permita tomar decisiones considerando el cuidado de los recursos naturales.

Por su parte, Rodolfo Mejía Ponce de León, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, señaló que las acciones públicas relacionadas con el agua se han concentrado principalmente en resolver el abasto mediante infraestructura para captar y conducir el recurso.

Sin embargo, sostuvo que la infraestructura es solamente una parte de la solución y que se requieren políticas enfocadas en la conservación de los recursos naturales. Entre las acciones, planteó conservar las zonas de recarga y establecer políticas urbanas que permitan la infiltración del agua hacia los mantos freáticos. También destacó la necesidad de fortalecer la educación ambiental y mantener áreas naturales protegidas para garantizar el suministro de agua a largo plazo. Sostuvo que la gestión del agua debe considerar no solamente las necesidades humanas, sino también el funcionamiento de los sistemas naturales.