Jorge Ricardo y Pedro Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las candidatas y el candidato a la Presidencia urgieron al INE a facilitar el voto desde el extranjero, después de la exclusión del listado nominal de casi 40 mil mexicanos que residen fuera del País.

Entrevistados durante sus giras de campaña, coincidieron en que el proceso de registro implementado por el INE para votantes que viven en el extranjero fue complicado desde un inicio.

«Desde antes lo dijimos, que es demasiado tortuoso el proceso para que se pueda votar desde el extranjero. No solamente tienen que tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse y recibir la aprobación. Entonces, un llamado al INE para facilitar esta situación», consideró Claudia Sheinbaum, candidata de Morena-PT-PVEM.

Xóchitl Gálvez, candidata de PAN-PRI-PRD, estimó que la mayoría de esos 40 mil posibles votantes son simpatizantes de su candidatura.

«La verdad es que se pasa el INE, de por sí fue complicado darse de alta, fue muy difícil sacar su credencial en los consulados y ahora que lo hicieron, le quieren negar el registro a 40 mil personas», reprochó.

Para Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC, negar ese registro es regatear un derecho a miles de mexicanos que residen en el País. No obstante, consideró que no solo es problema del INE, sino de los diseños legales que se han construido en nuestro País.

El INE reiteró que las personas que fueron notificadas pueden solicitar una rectificación a más tardar el 5 de mayo para ser considerados en el listado nominal.