Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pidió una reunión urgente con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para abordar el enfrentamiento de campesinos de la comunidad de Texcaltitlán con elementos del grupo criminal de La Familia Michoacana.

Jorge Romero, presidente de la Jucopo, señaló que fue acuerdo de los coordinadores invitar a una reunión privada a la funcionaria para el próximo martes 19 de diciembre.

Manifestó que con «toda cortesía», quieren expresar la preocupación que hay entre los legisladores por lo sucedido en Texcaltitlán, Estado de México, donde los productores se enfrentaron a los criminales, hartos de pagar extorsiones, lo que generó un saldo de 14 fallecidos, numerosos heridos y el reporte de 10 personas secuestradas.

Explicó que no se trata de una comparecencia ni se tendría una dinámica similar, sino que sería un encuentro para expresar preocupación por lo que sucede, conocer lo que considera el Gobierno e intercambiar puntos de vista.

«Nosotros en el tema de seguridad, por la crisis que muchos estamos viendo, aunque algunos no la quieran ver y aunque se niegue la realidad de la existencia, todos los demás millones de mexicanas y mexicanas nos demos cuenta de que no vivimos en un paraíso de seguridad.

«No sé cuántas tragedias más hacen falta para que se den cuenta que tenemos una crisis de inseguridad», dijo sobre los hechos de Texcaltitlán.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, señaló que propuso invitar a Rosa Icela Rodríguez para dejar claro que ella es la responsable de la seguridad del país y que debe atender lo que está sucediendo.

Indicó que no deben ser otros secretarios del Gabinete los responsables de la seguridad.

«Ella tiene que venir a platicar, a dialogar, a que nos diga qué está pasando», señaló Moreira sobre la reunión propuesta para el martes, día en que se reúne también la Comisión Permanente del Congreso.

Sobre Texcaltitlán, comentó que lo que esté pasando en esa comunidad tiene responsables en el Gobierno federal y en el Gobierno estatal.

Opinó que hubo indolencia en el Gobierno de Delfina Gómez, porque no se ha atendido debidamente las secuelas del enfrentamiento.

«Lo voy a poner sobre la mesa. Hay un ataque, van a dar a los hospitales heridos, y va y los rescata el narcotráfico. Pues en verdad ese secretario de seguridad es un inepto.

«Todos los que hemos estado en materia de seguridad sabemos lo que va a pasar después de que se hospitaliza a personas heridas, o los van a querer rematar o los van a querer rescatar, por lo que es un inepto, debería renunciar ya, porque, ¿qué debió haber hecho?, resguardar, generar los primeros protocolos», opinó.