César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La organización Save the Children urgió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a reanudar las clases presenciales lo antes posible, pues derivado de la pandemia de Covid-19, estimó, más de 3 millones de estudiantes han abandonado la escuela.

En un comunicado, advirtió que quienes no asisten a la escuela están expuestos a un mayor riesgo de trabajo infantil, matrimonio infantil y otras formas de abuso, además de que es más probable que se vean atrapados en un ciclo de pobreza durante las próximas generaciones.

“Que niñas y niños regresen a la escuela les podría ayudar a reducir afectaciones a la salud mental por permanecer frente a un encierro prolongado y reducirá las posibilidades de que sigan enfrentando serios retrasos escolares”, señaló Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México.

“A la par, las y los docentes necesitan recibir apoyo y capacitaciones sobre habilidades socio emocionales para dar contención a niñas y niños frente a posibles crisis emocionales”.

Por ese motivo, la organización pidió al Gobierno federal implementar las medidas sanitarias para apurar el regreso a las aulas.

“Save the Children hace un llamado al Estado mexicano para reanudar las clases presenciales lo más pronto posible, bajo un esquema de protección integral, en donde las escuelas cuenten con las condiciones sanitarias adecuadas, con acceso a servicios como agua, saneamiento, drenaje, baños, lavabos y productos de limpieza e higiene básicos”, indicó.

A nivel mundial, agregó, las niñas, niños y adolescentes han perdido en promedio 74 días completos de educación presencial, lo que incrementa la brecha educativa, así como la división entre familias más ricas y más pobres, y hogares urbanos y rurales.

“Muchas niñas y niños están presentando fatiga extrema y enojo por estar conectados a través de computadoras o televisores”, expuso.

“De acuerdo con autoridades mexicanas casi 800 mil estudiantes de educación básica no lograron tener comunicación con sus profesores durante la pandemia y quienes sí, han reducido en un 30 por ciento las horas dedicadas al estudio”.

Además de solicitar el regreso a las aulas, Save the Children planteó al Gobierno mexicano incrementar el presupuesto destinado a las escuelas con el objetivo de adaptar la infraestructura ante la permanencia del Covid-19.

“De acuerdo con información pública, la gran mayoría de los fondos dirigidos al sector educativo son ejecutados en pagos del personal docente y becas.

“Para lograr un regreso seguro es necesario asignar también recursos para mejorar la infraestructura escolar, garantizar la ventilación de salones de clases, construir más aulas, garantizar acceso a servicios de agua y saneamiento, contar con los insumos necesarios para los filtros sanitarios, así como establecer servicios básicos de salud de tal forma que, a través de protocolos de prevención y atención de Covid-19, se pueda detectar, atender y canalizar a centros de salud locales posibles casos o brotes”, sugirió.