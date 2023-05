Viridiana Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Igual que en los seres humanos el contacto con la ceniza volcánica puede causar repercusiones en la salud de los animales.

Susana Cruz, vocera de Agrupaciones por los Animales de México (Apasdem), señaló que los animales deben ser considerados en los planes de emergencia ante fenómenos como la actividad volcánica que ha tenido en los últimos días el Popocatépetl.

«Cuando ha habido alguna contingencia por desastre, aunque hay más conciencia, los animales son a los que menos se miran», refirió.

Las enfermedades que puede causar la ceniza volcánica son conjuntivitis, problemas en las vías respiratorias, dermatitis, incluso problemas estomacales.

Los más afectados, por ejemplo, son los que están en situación de calle o cuyos dueños los dejan en espacios abiertos.

Al no tener un hogar sus defensas son más bajas, pueden tener enfermedades respiratorias que podrían agravarse, además de que beben agua con ceniza volcánica en charcos, dijo.

No se trata sólo de perros y gatos, también vacas, cerdos, caballos, aves, que también pueden sufrir consecuencias.

La directora de la Brigada de Vigilancia Animal, Leticia Varela, indicó que aunque en la Ciudad el mayor riesgo de la actividad del Popocatépetl es la ceniza volcánica, los cuidados que se le deben dar a los animales son los mismo que la población debe tener.

Los animales que viven en la azotea o que duermen afuera de la vivienda deben estar en un lugar techado para no estar expuestos.

Si los llevan a pasear que sea un tiempo corto y sean cubiertos con una prenda para evitar que la ceniza se les pegue, cepillarlos si es necesario, limpiarle las patas con toallas para bebé, cambiarles el agua y la comida si cae ceniza.

En caso de detectar que tienen los ojos rojos, tos excesiva, inflamación en la garganta o lloran puede ser indicativo de efectos adversos que deben revisar, dijo.