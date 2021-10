Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La vacunas contra influenza y Covid-19 deberían aplicarse al mismo tiempo, según la recomendación de la OMS, pues aunque en Norteamérica la enfermedad estacional ha ido a la baja, existe el riesgo de que pudiera regresar en invierno y causar nuevos casos y muertes, advirtió la OPS.

«La influenza estacional se disemina fácilmente con una transmisión rápida en áreas donde hay muchas personas, incluyendo las escuelas y los hogares de la tercera edad.

«Es muy importante que las personas reciban su vacuna contra la influenza este año, especialmente los trabajadores de la salud; los adultos de edad; las personas con enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas, además de los niños y poblaciones marginalizadas a riesgo de enfermedad severa», dijo Carissa Etienne, directora de la OPS.

Consideró que las personas que no han recibido su vacuna contra Covid-19 deberían vacunarse contra la influenza mientras esperan su turno

En México, la campaña de vacunación contra influenza este año arrancará el 3 de noviembre y no en octubre como ocurría con anterioridad, y se prevé aplicar 32 millones 328 mil 200 dosis de vacunas, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Por otra parte, Ciro Ugarte, director de emergencias en Salud de la OPS, indicó que con bajos niveles de transmisión de Covid-19, México está pasando por la mejor situación epidemiológica de la pandemia desde hace un año.

Sin embargo, agregó, se debe avanzar en la vacunación y ante la apertura de actividades no debe bajarse la guardia en las medidas de prevención.