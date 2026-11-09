Mayumi Suzuki Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, llamó a diseñar una estrategia conjunta con la Secretaría de Economía para aprovechar la nueva configuración del Congreso estadounidense y reforzar la interlocución en torno al T-MEC.

En entrevista, el legislador morenista urgió a que, una vez que el próximo miércoles o jueves se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se inicien los esfuerzos para acercarse al Congreso estadounidense.

«Desde el Congreso tendremos que diseñar una estrategia con la Secretaría de Economía, para que esta nueva diplomacia económica, que va a trascender necesariamente a la Casa Blanca, sea exitosa.

«La siguiente semana necesitaríamos ya reunirnos tanto en la Comisión especial (para el T-MEC), como en la de Economía desde la Cámara de Diputados», señaló.

El legislador consideró que es momento de intensificar el cabildeo con el Congreso estadounidense, y detalló que la estrategia debe contemplar el fortalecimiento de la relación con legisladores, gobernadores, cámaras empresariales y autoridades estatales, a fin de adquirir una dimensión económica, técnica y multipartidista.

Esta semana, Estados Unidos celebró sus elecciones de medio término, en las que se disputaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 en el Senado.

Los resultados dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, lo que representa un cambio significativo para el Presidente Donald Trump, quien gobernó durante los primeros dos años de su segundo mandato con mayorías republicanas.

«Para nuestro País, el desafío no consiste solamente en interpretar quién gana o pierde en Washington, sino en anticipar cómo la nueva correlación de fuerzas puede modificar las condiciones de nuestra relación económica con Estados Unidos», consideró Altamirano.

Ante la nueva configuración legislativa, el diputado señaló que México tiene una oportunidad para acelerar su estrategia de negociación de asuntos clave del T-MEC, entre ellos, la creación de mecanismos que incentiven la inversión extranjera en el País.

«El tema principal del País es el desarrollo económico y ahí hay un pendiente. Entonces, es la prioridad», afirmó.

En esa misma línea, el diputado destacó la necesidad de reforzar la comunicación con Estados Unidos en torno a las denominadas barreras «no arancelarias», cuya observación colocó a México en abril pasado en la Lista de Vigilancia Prioritaria de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Respecto al tratado comercial, Altamirano afirmó que México, Estados Unidos y Canadá están condenados a mantener esa dinámica de integración económica.

Consideró que el Congreso de mayoría demócrata podría facilitar las negociaciones en torno a la revisión del T-MEC, espacialmente la propuesta de Donald Trump de revisar el acuerdo anualmente.

«Aunque no controla unilateralmente la negociación, yo creo que la postura del nuevo Congreso nos va a ayudar para bajar sobre todo muchas amenazas que tenemos en materia de comercio», afirmó.

Sin embargo, advirtió que México deberá prepararse para enfrentar mayores exigencias en la siguiente etapa del T-MEC, particularmente en materia de contenido regional, trazabilidad de insumos y cumplimiento laboral.

«La política comercial estadounidense se ha convertido en un instrumento de seguridad nacional, no solamente de competitividad económica», destacó.

Sobre los resultados de las elecciones de medio término, en las que los votantes retiraron a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del Congreso en rechazo a medidas económicas y anti migrantes, el diputado destacó la fuerza que adquirió el voto latino.

«Ya sintieron (los demócratas) la gran fuerza que tiene el voto latino.

«El mismo Donald Trump, el mismo partido demócrata, creo que debe sopesar su trato hacia este sector, con miras a la siguiente elección, en que ya se juega todo», advirtió.