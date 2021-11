Martha Martínez e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En vísperas de que se cumpla un año del arranque de la vacunación contra Covid-19 en México, especialistas llamaron al Gobierno federal a implementar un plan que refuerce la protección en los primeros grupos inmunizados.

El 24 de diciembre de 2020, inició en el País la campaña de inmunización con Pfizer, con el primer grupo de beneficiarios que fue el personal de salud que atendía a pacientes con el virus en la primera línea de batalla. En febrero de 2021 prosiguieron los adultos mayores con el mismo biológico.

De acuerdo con el infectólogo Francisco Moreno, en potencias mundiales, el refuerzo se aplicó a los seis meses.

«En otros países como en Israel, en Estados Unidos, y en algunas zonas de Europa, ya a los seis meses están poniendo el refuerzo al personal de salud, a las personas mayores de 65 años, e incluso a inmunosuprimidos», aseguró.

«Es necesario, empezar a tener un plan para una revacunación, sobre todo en el sector más golpeado de la población que ha sido el de la salud y los adultos mayores», agregó.

Moreno señaló que estudios actuales han demostrado, que con el paso del tiempo, existe una disminución paulatina, aunque no brusca de los anticuerpos neutralizantes de la proteína S del Covid.

«Esos anticuerpos que se generan con la aplicación de las vacunas. Las que más se han estudiado son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Con esa disminución de anticuerpos, también se ha visto un aumento en el número de infecciones, de hospitalizaciones y de muertes en pacientes que después de un tiempo extenso no reciben una tercera dosis», acotó.

En tanto, Andreu Comas, virólogo del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica llamó a no bajar la guardia en la inoculación en la población, al resaltar la necesidad del refuerzo ya sea de una tercera o segunda dosis.

«Estamos en un escenario complicado porque tenemos la falsa percepción de que ya con lo que se ha hecho con vacunación es suficiente, no, el personal de salud requiere tercera dosis. Los mayores de 60 años requieren tercera dosis, las personas con comorbilidad requieren tercera dosis, los que tuvieron CanSino, requieren su segunda dosis», dijo.