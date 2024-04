Iván Sosa Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de una identificación clara por parte de las autoridades de la sustancia que contaminó el agua de domicilios en la Alcaldía Benito Juárez encendió las alertas de vecinos, alcaldías y especialistas.

Hoy se cumplen 13 días de que el agua contaminada comenzó a presentarse y la interrogante permanece.

Ayer, el alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, y los encargados de despacho de Miguel Hidalgo, César Garrido, y Mariana Rodríguez, de Álvaro Obregón -demarcación donde se localizó el pozo que distribuyó el líquido- pidieron que se activara un plan de emergencia, que permita una mayor coordinación con el Gobierno capitalino.

«Hemos solicitado a la Secretaría de Gobernación, mediante oficio conjunto de las tres alcaldías, que se active el Plan DN-III y se formalice la presencia del Ejército, que ya existe», expuso Rodríguez, en referencia a las plantas potabilizadoras móviles, dos a cargo del Ejercito y una, de la Marina, que comenzaron a operar en el Parque San Lorenzo, donde se ubica un módulo de atención desde el domingo pasado.

Los funcionarios nombraron como representante para atender la problemática al ex titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege quien alertó que el contaminante podría haberse extendido al acuífero a través del pozo de Álvaro Obregón.

«¿Qué pasa si la contaminación en el pozo Alfonso XVIII es de una determinada superficie o volumen? Bueno, pues que hay comunicación con otros pozos», planteó Luege.

El acuífero de la Ciudad es el mismo en el Valle de México, está interconectado y se le explota a través de 900 pozos, detalló.

«Hay un proceso químico que se llama difusión, que va moviendo el contaminante y que mañana puede aparecer en otro pozo», subrayó.

Una de las medidas que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) debe dar a conocer es cómo saneará el acuífero, inicialmente, en el subsuelo bajo la Colonia Alfonso XIII.

«No sólo se requiere la clausura del pozo, como ya se hizo, lo que es correcto, sino iniciar la remediación. ¿En qué consiste? En extraer agua, tratarla, hasta que aparezca agua sin contaminante», anotó.

El Sacmex tomó una muestra del pozo a 200 metros de profundidad, lo que representa un indicador de que sí investigan la contaminación del acuífero, refirió.

Es necesario realizar muestreos en los 21 pozos de Álvaro Obregón, requirió.

Si el contaminante hubiera sido detectado en el tanque Santa Lucía, situado cerca del Eje 5 Poniente, habría bastado con lavar el contenedor, sostuvo.

Para los vecinos, la interrogante sobre el tipo de químico contaminante significa la imposibilidad de poder saber cómo limpiar las cisternas de sus casas.

«Si no sabemos cuál es el agente tóxico, ¿cómo podemos limpiar las cisternas? Si limpiamos con cloro, puede haber reacciones en el agua», comentó la vecina Lucina Leo.

Este tipo de cuestionamientos fueron abordados por los vecinos con el coordinador del Sacmex, Rafael Carmona, en una reunión que se sostuvo el jueves. Sin embargo, no recibieron una respuesta satisfactoria.

Ante la molestia, los colonos mantuvieron por cuarto día consecutivo el cierre vial en Insurgentes Sur, a la altura de Xola. Aunque un día antes habían liberado los carriles de la Línea 1 del Metrobús, estos volvieron a ser bloqueados ayer al mediodía.

El plantón se extendió hasta ayer por la noche.

«Necesitamos saber el contaminante y, si se apiadan de nosotros, cuál es el plan para limpiar la red de distribución y las cisternas», subrayó Leo.

En las colonias San Juan, Nonoalco y Nochebuena, el agua sigue llegando con el olor a químico, aunque en un menor nivel.

«Ciertamente huele menos, pero cómo podemos beber una agua de calidad dudosa», mencionó el vecino Alejandro Juárez.

Cuadrillas de la alcaldía Iztapalapa comenzaron a lavar cisternas en Benito Juárez, pero es en vano, agregó.

«Es inútil si no hay un reporte del Sacmex que diga ya está limpia, ya pueden usarla», apuntó Juárez.

ACUDEN POR GARRAFONES

En el Parque San Lorenzo, los vecinos acuden a aprovisionarse de los garrafones que reparte el Gobierno capitalino, con apoyo del Ejercito y la Marina.

«Teníamos que estar comprando garrafones, escaseaban mucho, había que buscarlos en las tiendas y ahorita hasta me los cargaron al coche», contó la vecina Yolanda Santos, quien acudió a rellenar recipientes.

Ayer en la tarde, se aguardaba la llegada de una segunda potabilizadora de la Marina.

Las tres plantas que ya estaban en operación fueron dispuestas sobre Calle San Lorenzo, vialidad que fue cerrada al paso vehicular.

En conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que las pruebas para identificar con precisión el contaminante seguían en proceso.

«Siguen algunas pruebas y ya los expertos lo darán a conocer en su momento», indicó.