Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Donald Trump, ex Presidente de Estados Unidos y quien aspira a ese cargo nuevamente, se lanzó en contra del socialismo y los cárteles criminales en un foro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizado en México.

Trump participó a través de un video presentado el pasado sábado ante políticos conservadores y ultraderechistas de todo el mundo que se congregaron durante dos días en el Hotel Westin, en Cuajimalpa, Ciudad de México.

«Es muy importante para los conservadores de todo el hemisferio que se unan a defender a Dios, la familia y el país. Tenemos que asegurar nuestras fronteras y desmantelar los carteles criminales que violentan a nuestra gente», expresó.

«Necesitamos detener la propagación del socialismo y no dejar que continúe corriéndonos de la región o de nuestras tierras. Y debemos reconstruir nuestras economías para levantar a nuestros trabajadores y nuestras familias», dijo.

El republicano Trump cerró su discurso agradeciendo al actor Eduardo Verástegui, uno de los principales líderes conservadores que promovieron la reunión en México.

«Estoy confiado en que la gente reunida en CPAC México estará en la primera línea para llevar a cabo esta misión vital. Y que es muy vital. Gracias CPAC. Y gracias de nuevo a Eduardo por su destacado liderazgo. Es un honor estar con ustedes y los veré pronto», concluyó el ex Presidente.

En su participación, Verástegui se lanzó contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Hace algunos días como acaban de ver, el Presidente de México Andrés Manuel lópez Obrador nos llamó a todos los que estamos reunidos en esta conferencia fascistas, racistas, clasistas, discriminadores y corruptos, dijo que no tenemos escrúpulos morales de ninguna índole y para colmo que somos muy partidarios de la violencia, somos muy violentos», dijo.

«¿No será que el racista, el clasista, el discriminador, el violento, el fascista eres tú Presidente López Obrador?».

Verástegui agregó que el actual Gobierno federal impone una agenda cultural de extrema izquierda que, dijo, atenta hasta con la tradición de poner nacimientos navideños en edificios públicos.

El pasado sábado, también estuvo Ted Cruz, senador republicano de Texas, quien aseguró que en Latinoamérica se registran gobiernos autoritarios y socialistas que se deben combatir.

«Gustavo Petro tomó control de Colombia, Lula Da Silva tristemente está establecido para tomar el control de Brasil… los aliados de Estados Unidos a lo largo de la región, los que permanecen, son o están enfrentando grandes amenazas», expuso.

«En México estamos viendo que no descansan y estamos viendo la erosión de la sociedad civil, esto enfrentado por los periodistas y por los políticos en México, es muy peligroso. En 2020 cada vez más periodistas fueron asesinados en México, más que en otro país del mundo», expuso.

En la reunión, los ponentes hablaron sobre religión, posturas políticas, se manifestaron contra el aborto y expusieron su visión sobre la agenda de medios de comunicación.