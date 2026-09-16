Edmundo Tortolero Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos: El Presidente Donald Trump urgió a México a desenmascarar, detener y enjuiciar a los funcionarios públicos que han ayudado a los cárteles.

En la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 respecto a los principales países en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas, el Mandatario de Estados Unidos afirmó que México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio.

«México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense», indica el documento.

«México debe reforzar la integridad de la cadena de suministro solicitando una mayor participación del sector privado y aumentando significativamente las inspecciones en sus puertos de entrada».

«Además, las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para mantener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes delictivas. Esto incluye desenmascarar, detener y enjuiciar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y sido cómplices de los carteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país».

Trump dijo reconocer al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum por incautaciones de droga y la cooperación en seguridad.

«Reconocemos a la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores volúmenes de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y del ejército en nuestra frontera común. Además, la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México ha contribuido a eliminar a algunos de los jefes de carteles más notorios del mundo, entre ellos ‘El Mencho'».

Trump agrega que México debe hacer «mucho más para detener la circulación de drogas mortales que llegan a nuestro país».