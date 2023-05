Oscar Uscanga Agencia Reforma

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) urgió al Gobierno de Nayarit, así como a directivos, que no se vuelva a escuchar en eventos escolares corridos como el de «Compa ¿Qué le parece esa morra? / La que anda bailando sola / me gusta pa’ mí».

El pasado 30 de abril se viralizaron en redes sociales decenas de videos en donde menores de edad, algunos con menos de 15 años, entonaron en festejos por el «Día del Niño» los llamados «corridos tumbados», en especial aquellos del cantante Peso Pluma.

Uno de esos videos se realizó en el patio de la primaria «Libertadores de América», de la Colonia Lomas Verdes, en el Municipio de Xalisco.

«Me levanto, un baño y luego me pongo a forjar / Es veneno, da pa arriba, de muy buena calidad / Los teléfonos no paran nunca de sonar / Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más», entonaron los niños una parte de la canción «Bien Forrados».

«Y bien forrados los paquetes van / No hay pendiente, no puedo fallar / Siempre estoy listo para cruzar / Polvos, ruedas y también cristal».

En respuesta, Guillermina García, secretaria general de la sección 20 del SNTE en Nayarit, reprochó que esas letras sean replicadas en espacios educativos.

«La educación se trae desde casa, es importante lo que padres de familia inculcan y transmiten, pero tenemos como maestros el compromiso de cuidar lo que nosotros en este momento ponemos en centros educativos de música, invité a compañeros a hacer reflexión y no incidir en una mala cultura», dijo a Grupo REFORMA.

«Es una música que incide en situaciones que no son formativas, porque hablan de violencia, de drogas, de sexo, etcétera, que en todo caso, lo vuelvo a repetir, es algo que también tiene que ver mucho con lo que lospadres les inculcan y escuchan en casa, no es una tarea sólo de maestros, como ejemplo que somos para ellos debemos cuidar».

García aseguró que de parte del SNTE sólo está la recomendación a los trabajadores educativos, pero quien debería emitir una circular para prohibir este tipo de canciones es el Gobierno estatal, ahora a cargo del morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.

Nayarit tiene 1979 planteles de educación básica, más los de educación media superior y educación superior.

«Creo que es algo que ellos deben de tomar, porque son la autoridad educativa, sólo he invitado a compañeros a evitar este tipo de música, pero a quien le corresponde es a la Secretaría de Educación -en todo caso- girar una circular donde tome las medidas convenientes», añadió.

En abril pasado, lo mismo pasó en otras escuelas de educación básica de Sinaloa, Michoacán o Hidalgo, así como otras entidades, y los videos se viralizaron a través de diversas redes sociales, sobre todo en TikTok.