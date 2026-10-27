La saturación de los anillos viales y el desplazamiento de los embotellamientos hacia otras vialidades obligan a revisar la estrategia de movilidad en Aguascalientes, advirtió Edgar Uriel Dávila Araiza, responsable de la Comisión de Vinculación y Medios del Colegio de Economistas, quien propuso priorizar la inversión en transporte colectivo.

En rueda de prensa, explicó que un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que el congestionamiento representa un costo de oportunidad de aproximadamente 2 mil 645 millones de pesos anuales en la zona metropolitana de Aguascalientes, el cual corresponde al valor económico del tiempo que las personas dejan de dedicar al trabajo, los estudios, la convivencia familiar y otras actividades por permanecer en el tráfico.

Señaló que la construcción de avenidas, distribuidores viales y pasos a desnivel no garantiza por sí misma una reducción del congestionamiento, pues una mayor capacidad vial puede atraer más vehículos y trasladar los embotellamientos hacia otros puntos. Como ejemplo, mencionó la saturación de los anillos primero, segundo y tercero. Asimismo, indicó que el municipio de San Francisco de los Romo presenta el mayor nivel de congestión entre los tres municipios considerados en el análisis metropolitano, seguido de Jesús María y Aguascalientes.

Ante este escenario, planteó fortalecer el transporte público mediante carriles exclusivos para autobuses, sistemas de prepago, sincronización de semáforos y renovación de unidades, además de garantizar su mantenimiento para evitar interrupciones en el servicio. Consideró que las medidas de la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes deben evaluarse con indicadores que permitan determinar si reducen los tiempos de recorrido y mejoran la eficiencia del transporte colectivo.