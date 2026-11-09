La falta de un protocolo homologado para atender emergencias por quemaduras hace necesario establecer un código único de actuación que permita coordinar a las corporaciones de seguridad, Protección Civil y los servicios de salud, desde el momento en que ocurre un accidente hasta que el paciente recibe atención hospitalaria, planteó Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, presidente del Patronato del Centro de Prevención de Quemaduras.

Señaló que Aguascalientes ha avanzado en la coordinación entre distintas instituciones, pero consideró necesario formalizar un mecanismo que defina las responsabilidades de cada dependencia y agilice la respuesta ante este tipo de incidentes. Explicó que en estas acciones deben participar Protección Civil, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, los servicios de emergencia y las instituciones del sector salud, de manera que cada organismo conozca los procedimientos que le corresponden y actúe oportunamente.

Destacó que la atención de una persona con quemaduras no depende exclusivamente de los hospitales, sino también de la respuesta inicial, el manejo del paciente durante la emergencia y su traslado adecuado a una unidad médica. Como ejemplo de la importancia de esta coordinación, mencionó el caso de un bebé de siete meses que recientemente sufrió quemaduras y cuya situación provocó la movilización de los servicios de emergencia y del sistema de salud estatal.

Indicó que la intervención permitió que el menor recibiera atención inmediata, aunque consideró que este tipo de acontecimientos debe servir para identificar áreas de oportunidad y mejorar los procedimientos institucionales. Sostuvo que establecer un código único permitiría evitar problemas de coordinación, delimitar las responsabilidades de las corporaciones y garantizar que los pacientes reciban atención adecuada desde el primer momento.