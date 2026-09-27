El crecimiento de nuevos fraccionamientos en Aguascalientes debe ser revisado a partir de la disponibilidad de agua y de las condiciones ambientales del Estado, advirtió María Guadalupe Castorena Esparza, presidenta de la asociación Movimiento Ambiental de Aguascalientes, quien cuestionó la expansión de la mancha urbana, particularmente en zonas cercanas al Área Natural Protegida del Bosque de Cobos.

La activista señaló que la construcción de nuevos desarrollos habitacionales continúa extendiéndose hacia diferentes puntos del Estado, situación que, desde su perspectiva, debe analizarse considerando la presión que existe sobre los recursos naturales, principalmente el agua.

Asimismo, hizo énfasis en que el desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales no puede analizarse únicamente desde la necesidad de generar vivienda, sino que también debe considerar la capacidad del territorio para atender a una población creciente.

En este sentido, manifestó su preocupación por la construcción de un fraccionamiento en las inmediaciones del Área Natural Protegida del Bosque de Cobos, al considerar que este tipo de proyectos representa una presión adicional para espacios de importancia ambiental.

Ante este escenario, planteó la redensificación de las zonas que ya cuentan con infraestructura urbana como una alternativa para reducir la expansión de la ciudad hacia áreas que todavía conservan características naturales.

Explicó que existen viviendas y espacios urbanos desocupados que podrían ser aprovechados antes de continuar con la apertura de nuevos desarrollos en las periferias. Por lo anterior, dijo que la propuesta de los distintos grupos ambientalistas a las autoridades consiste en buscar mecanismos para reactivar zonas que ya cuentan con servicios e infraestructura, en lugar de extender de manera constante la mancha urbana.