Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para la reapertura de las escuelas no son necesarias altas tasas de vacunación contra Covid-19 entre los niños, indicó ayer Carissa Etienne, directora de la OPS.

Señaló que los países deben reabrir las escuelas que son refugio para los niños no sólo en aprendizaje y socialización, sino en acceso a salud emocional y, en ocasiones, en apoyo a la nutrición.

Agregó que el organismo publicó una guía para un regreso seguro.

Y aunque la semana pasada el grupo de expertos de la OMS autorizó la vacuna de Pfizer de Covid-19 para niños de entre 5 y 12 años, apuntó que la medida puede ser adoptada por países con una cobertura de vacunación elevada, pero en donde la disponibilidad de las vacunas no es general, la inmunización debe obedecer la estrategia de grupos vulnerables.

La funcionaria insistió que en este contexto, antes de considerar a niños sanos en la vacunación contra Covid-19, debe priorizarse a los grupos vulnerables.

Detalló que en América ya hay 12 países que han alcanzado la cobertura vacunal de 70 por ciento requerida por la OMS y en estas naciones donde los grupos vulnerables ya están protegidos y hay insumos de biológicos adicionales, se deben considerar los beneficios de vacunar a los niños a fin de reducir más el contagio de SARS-CoV-2, indicó Etienne.

Agregó que muchos países ya están administrando de manera segura vacunas contra Covid-19 a los adolescentes.

Aclaró que los niños sí pueden infectarse; padecer enfermedad de forma moderada, y transmitir este padecimiento.

