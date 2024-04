Con el objetivo de superar el rezago legislativo observado en legislaturas anteriores, Vero Romo Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, declaró como prioritaria la promulgación de una nueva ley de salud mental. Esta decisión responde al creciente reconocimiento de la importancia de la salud mental en la sociedad contemporánea.

Explicó que se está avanzando en la revisión de todas las iniciativas pendientes, con la meta de completar este proceso antes del fin del periodo legislativo en septiembre. La colaboración con la Secretaría de Salud y otros expertos en la materia es clave para afinar los detalles de la propuesta sobre salud mental, considerada urgente.

La ley en cuestión busca no sólo satisfacer las necesidades actuales, sino también sentar las bases para el futuro del cuidado de la salud mental. Se destaca por su enfoque en regular la práctica psicológica en todas sus formas, promoviendo un enfoque inclusivo que supera los límites de la psiquiatría y los contextos clínicos tradicionales.

El proyecto legislativo aspira a asegurar que todos los profesionales de la psicología, independientemente de su ámbito de trabajo, cuenten con directrices claras para ofrecer tratamientos eficaces y de calidad.

Adicionalmente, propone combatir la práctica no regulada a través de estándares estrictos para la acreditación profesional en terapia psicológica y tratamiento, con el fin de proteger a la población de intervenciones por parte de individuos no calificados, advirtió Vero Romo.

La Comisión de Salud del Congreso se ha comprometido a garantizar la aprobación de esta legislación antes del término del actual periodo legislativo, subrayando la importancia de un marco legal renovado y efectivo en salud mental.

Para concluir, Romo Sánchez resaltó el progreso diligente de la Comisión de Salud no sólo en esta ley, sino también en otras veinte iniciativas, con el fin de facilitar la aprobación de todos los proyectos relevantes. Un logro reciente incluye el avance de diez dictámenes en una sesión de la comisión de familia, lo que refleja el compromiso de avanzar en todas las propuestas presentadas.