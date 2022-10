Mauro de la Fuente y Miguel Domínguez Agencia Reforma

MATAMOROS, Tamauliaps.-A pesar de que la militarización de las aduanas del País empezó desde marzo del 2021, la corrupción en puntos de entrada al País continúa, advirtió la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas.

El organismo empresarial, que ha evidenciado actos de corrupción en las aduanas de Tamaulipas, urgió a la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador a acelerar el proceso de limpieza que ya lleva 18 meses.

«Es necesario acelerar el paso», afirmó Abraham Rodríguez, director de la Fecanaco, «y sobre todo, que los militares le respondan al Presidente con resultados más contundentes a raíz de la estrategia federal de militarización de aduanas».

Grupo REFORMA publicó ayer que empresarios de Baja California denunciaron ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la FGR una red de corrupción que alcanza a militares y altos funcionarios de Aduanas, principalmente de Tijuana.

La denuncia fue realizada a través de un correo electrónico en el que se nombran a funcionarios que piden cuotas, de acuerdo con documentos sustraídos por el grupo de hackers Guacamaya.

Rodríguez aseguró que aún hay confianza en que el Ejército pueda hacer una diferencia en las aduanas ya que, por ejemplo, los ciudadanos reportan un mejor trato, pero los vicios no se han erradicado, por lo que la corrupción y el contrabando persiste.

La Fecanaco y más organismos empresariales, detalló, han hecho denuncias concretas sobre actos de corrupción en aduanas y las han llevado hasta los niveles más altos.

Sin embargo, existe un ambiente de miedo en el que los involucrados no pueden ratificar sus denuncias, por lo que urge crear un clima de confianza.

La Federación ha denunciado constantes actos de corrupción en las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, lo que ha llevado al cese de funcionarios, pero sin romperse aún las redes de corrupción.

Para el activista tamaulipeco Francisco Chavira Martínez, la estrategia del Presidente no ha tocado a los funcionarios y militares responsables de la corrupción en las aduanas.

«Surante más de 20 años el mensaje de Andrés Manuel López Obrador se enfocó en decir que el gran problema del País era la corrupción y la corrupción es un problema no de partidos, es de personas y de personajes.

«Pero son las mismas personas en el Gobierno», agregó el también primer candidato independiente a la Gubernatura de Tamaulipas.

Chavira cuestionó que se busque acabar con la corrupción con las mismas personas, tanto a nivel local como a nivel federal.