Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes de cúpulas empresariales demandaron ayer a Claudia Sheinbaum garantizar seguridad pública en el País, combatir la impunidad y actualizar reglas para que haya certidumbre en las inversiones.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Concamin, Coparmex, Canacintra, Caintra Nuevo León, American Chamber y la Eurocam, entre otros, urgieron a la candidata presidencial de Morena a superar la inercia de repartir culpas y privilegiar la dinámica de asumir responsabilidades en materia económica.

Al comparar la Inversión Extrajera Directa (IED) como si fuese un auto, Antonio Basagoiti, presidente de la Eurocam, dijo que México decide legítimamente sus fuentes de energía o cómo dar seguridad en la autopista, pero la inversión externa decide su velocidad.

«Pensemos que la IED es como un auto: funciona, va bien, transita a 80 o 90 kilómetros por hora, pero podría ir más rápido si hubieran pocos topes de inseguridad, con combustible limpio, con formación o actualizando la normativa de tránsito, como nuestro tratado de Europa», expuso.

Alejandro Malagón, presidente de Concamin, dijo que los empresarios tienen claro cuáles son las prioridades del País.

«Certidumbre para la inversión es desarrollo para la nación. En esto es vital fortalecer nuestras instituciones y trabajar unidos por la seguridad y contra la impunidad. No hay País fuerte sin institución fuerte», señaló.

Por su parte, Carlos García, presidente de AmCham México, advirtió que la seguridad es uno de los retos que urge enfrentar de manera coordinada.

«Seguridad, combate a la pobreza, estrés hídrico, transición energética, para mencionar algunos de los más importantes. AmCham publicó, en junio del año pasado, un documento de propuestas de política pública al que llamamos Ruta 2024-2030, el mismo que puse en sus manos en octubre del año pasado», recordó ante Sheinbaum.

«Estas propuestas están agrupadas en 22 líneas de acción alrededor de seis pilares estratégicos. Seguridad y Estado de derecho; Economía y Finanzas Públicas, Comercio Exterior; Atracción e Inversión, Bienestar y Crecimiento Sostenible y Innovación y Economía Digital».

En su turno, Sheinbaum puntualizó que uno de los fines del encuentro con el sector empresarial es «ponerse de acuerdo» para el futuro.

Expuso lo que llamó ejes de su propuesta de Gobierno, y destacó la promoción de polos de desarrollo regionales y las cadenas de producción.

Al contestar preguntas sobre inseguridad pública, sostuvo que este problema va a la baja.

«Para acelerar esa disminución hablamos, por supuesto, de atención a las causas y fortalecimiento de la Guardia Nacional. Además, lo que tiene que ver con las Fiscalías y el Poder Judicial, que es fundamental para poder avanzar en la cero impunidad en nuestro País», indicó.

La ex Jefa de Gobierno agregó que tecnología es importante, y presumió que en la CDMX colocaron 75 mil cámaras.

«Pero aunque haya 75 mil cámaras, si no se tiene la otra parte, de que las pruebas que vienen en una cámara, o la detención en flagrancia y la agilidad para detener a un delincuente no existe, no se puede avanzar en la cero impunidad, y ese es nuestro objetivo», dijo.

También adelantó que su equipo ya trabaja en la revisión del T-MEC y la relación comercial con Estados Unidos y con Canadá, que se dará en 2026.

«Tenemos un equipo que ya está trabajando sobre la revisión del T-MEC. Lo coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente y participa Marcelo Ebrard, está Altagracia Gómez y algunos otros miembros de nuestro equipo. Es importante que se diga que es una revisión del T-MEC, no es una renegociación», precisó.