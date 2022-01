Francisco Morales V. Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Funcionarios y simpatizantes de la «4T», particularmente el Canciller Marcelo Ebrard, tienen ahora la posibilidad de garantizar lo que reclamaban hace dos décadas: que el acervo cultural de Banamex permanezca, indivisible, en México.

Tras el anuncio de la venta de la banca minorista de Banamex y su infraestructura, que incluye a su patrimonio cultural, analistas han recordado que, hace 20 años, cuando Citigroup lo adquirió, fue Ebrard quien encabezó un esfuerzo por proteger estos bienes.

Con el nombre de «Comité Pro-Defensa del Patrimonio Cultural Banamex», personalidades como la artista Jesusa Rodríguez y la escritora Elena Poniatowska pugnaron en 2001 por que el Estado se hiciera con el acervo.

«Estamos convocando a demandar al Gobierno federal y en particular al Presidente de la República, Vicente Fox, su inmediata intervención para que Fomento Cultural Banamex pase a ser propiedad de la nación y se asegure su protección en beneficio de los mexicanos», exponía entonces Ebrard, su vocero.

Aquel Comité planteaba dos rutas: la expropiación del acervo, o que se descontara su valor de los créditos irregulares, según una auditoría que Banamex hiciera al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Ahora que Citigroup ha anunciado la venta, el experto en política cultural Carlos Lara, fundador de la organización Artículo 27, lamenta el silencio de los involucrados.

«Me parece que lo que pedían era absurdo, porque no diferenciaban entre la institución crediticia y la fundación, entonces era un rasgarse las vestiduras con sus chaquetas de pana y siendo oposición; ahora que son Gobierno, se les presenta 20 años después esta situación y voltean al cielo», lamenta Lara.

En conferencia de prensa, el director corporativo de Estudios Económicos de Citibanamex, Alberto Gómez, aseguró que todo su patrimonio cultural forma parte de la venta, pero reconoció que no existe certeza de que el futuro comprador lo mantenga íntegro.

Hace 20 años, la propia institución valuó el acervo en 64.5 millones de dólares.

La venta incluye sus inmuebles coloniales, sus colecciones de arte pictórico y escultórico, su acervo popular y su archivo histórico, conjunto que contiene piezas que no están protegidas por la ley y que el futuro comprador podría comerciar legalmente y sin impedimentos, como en el caso de las pinturas que no están catalogadas como monumento.

Es por ello, explica Lara, que es necesario que el Gobierno tome acciones.

«Podrían mostrar un poco más de interés en la transacción (…) Es una negociación al más alto nivel, haciendo política de Estado para poder separar el acervo de la venta, por ejemplo, establecer una recuperación gradual a cuenta de impuestos, se me ocurre, a largo plazo».

Esta negociación, reflexiona Lara, debería estar encabezada ahora por el ex vocero del «Comité Pro-Defensa del Patrimonio Cultural Banamex».

«Ver a Ebrard acompañado del Secretario de Hacienda, de la Secretaria de Cultura y de los titulares del INAH y del INBA, y de la doctora Beatriz Gutiérrez como Coordinadora de Memoria Histórica: un frente institucional; por lo menos, que hicieran el intento», apunta.

Asimismo, Lara recuerda que en 2001, fue la intervención del Gobierno, por parte de la entonces titular del Conaculta, Sari Bermúdez, la que logró que se firmara un acuerdo con Citigroup para que el acervo permaneciera en México.

