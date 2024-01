Abimael Chimal Agencia Reforma

Para la familia Huicochea, un primer sentimiento de preocupación se transformó, 38 días después, en desesperación e incertidumbre.

Ese es el tiempo que llevan sin saber nada de sus nueve familiares que fueron privados de la libertad el pasado 8 de diciembre, luego del enfrentamiento en Texcaltitlán entre pobladores y extorsionadores de la Familia Michoacana.

Un familiar de los cinco adultos y cuatro menores desaparecidos, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, explicó que, tras presentar la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no les ha dado avances de la investigación.

«Dicen que están investigando, que están haciendo todo lo posible para encontrarlos y dar con los que los tienen, pero no hay resultados, ya estamos muy desesperados. Pedirle a las autoridades que hagan todo lo posible para encontrar a nuestra familia, en especial a la Gobernadora (Delfina Gómez)», expresó el hombre en entrevista con REFORMA.

«Tuvimos una reunión en la Fiscalía, ya tiene más de 15 días, pero es lo único que nos dicen, que están investigando y que los están buscando, pero no nos dan algo más concreto; la verdad no sabemos si sea cierto o no. Realmente estamos con miedo, pero estamos más desesperados porque no sabemos nada».

Los nueve integrantes de la familia Huicochea fueron interceptados en un retén que el grupo criminal instaló sobre la Carretera La Puerta-Sultepec, horas después del enfrentamiento en la comunidad de Texcapilla.

La familia teme, en particular, por la integridad de Keyli, de 1 año; Dilan, de 4; Lucero, de 13, y Edwin, de 14.

Los otros desaparecidos son José Trinidad Huicochea, de 67 años; Joel Huicochea, de 33; Guadalupe Huicochea, de 23; Norma Esquivel, de 36, y Teresa Huicochea, de 19.

«La preocupación es más por los cuatro menores que iban, los niños están chiquitos, no sé cómo la estén pasando», lamentó el familiar.

«José Trinidad padece de diabetes e hipertensión, diario tomaba una pastilla para el azúcar y otra para la presión, dos diarias. Norma tenía máximo mes y medio que la habían operado».

De acuerdo con el último reporte de las autoridades estatales, en total hay al menos 14 pobladores de Texcaltitlán desaparecidos.

También existen fichas de búsqueda por Javier Balbuena, de 23 años; Germán García, de 25; Pablo Esquivel, de 42; Urbano Alejandro Ramírez, de 49, y Rodrigo Calixto, de 64 años.

La Fiscalía mexiquense ofrece recompensas de hasta 500 mil pesos por datos que lleven a su localización.