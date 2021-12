Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades sanitarias de Estados Unidos urgieron a vacunar contra Covid-19 a los niños, en medio de un aumento en las hospitalizaciones de menores de edad, conforme se extiende la variante Ómicron.

Las hospitalizaciones de niños aumentaron 52 por ciento en el último mes en ese país, al pasar de mil 270 registros el 29 de noviembre, a mil 933 a inicios de esta semana.

«La mayoría de esos niños aún no están vacunados», dijo sobre las hospitalizaciones Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a MSNBC. «Así que el mensaje aquí es: vacunar a los niños».

En Estados Unidos está aprobada la vacunación para los mayores de cinco años con la fórmula de Pfizer.

Walensky anticipó que en los próximos días o semanas se podría también iniciar el refuerzo para los niños de entre 12 y 15 años.

En México, por el contrario, las autoridades sanitarias confirmaron esta semana que no tienen previsto vacunar a los menores de 15 años, en atención a que la OMS no lo recomienda y que, por el contrario, insiste en avanzar en la cobertura de los países más rezagados.

Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, insistió en que es bajísima la probabilidad que tienen los menores de edad de tener complicaciones o morir a causa de Covid-19.

¡Participa con tu opinión!